Zoff bei Wirtschaftsweisen: Grimm distanziert sich von Stellungnahme zu Malmendier

Berlin, 02. ⁠Mrz (Reuters) - Im Rat der Wirtschaftsweisen sind nach dem Aus für die Ökonomin Ulrike Malmendier neue Querelen ausgebrochen. Das Ratsmitglied Veronika Grimm distanzierte sich von einer Stellungnahme des Rats, in der das Gremium "Verwunderung und ‌allergrößtes Bedauern" geäußert hatte, dass das Mandat Malmendiers nach nur dreieinhalbjähriger Amtszeit nicht verlängert worden sei. Auf der Plattform X stellte ⁠Grimm ⁠am Montag klar, dass sie dem Statement nicht zugestimmt habe. Die personelle Besetzung des Sachverständigenrats liege nach dem Gesetz in der Zuständigkeit der politischen Entscheidungsträger und nicht beim Rat selbst. "Eine öffentliche Stellungnahme des Rates zu seiner eigenen personellen Zusammensetzung gehört daher nicht ‌zu seinem Mandat", kritisierte Grimm und fügte ‌hinzu: "Auch persönlich werde ich mich hierzu nicht wertend äußern."

2027 läuft die Amtszeit Grimms aus. Die Ökonomin gilt anders als Malmendier als konservative ⁠Wirtschaftswissenschaftlerin. Im Rat gab es intern bereits Streit wegen Grimms Aufsichtsratsmandat ‌beim Energietechnik-Konzern Siemens Energy>ENR1n.DE>, was als ⁠möglicher Interessenkonflikt gewertet wurde.

Der Sachverständigenrat ist nach dem Ausscheiden Malmendiers nur noch zu viert. Geleitet wird es von der Münchner Ökonomin Monika Schnitzer. Weitere Mitglieder sind Veronika Grimm, ‌Achim Truger und Martin Werding. ⁠Das Aus für Malmendier war zuvor ⁠im Bundesfinanzministerium auf Unverständnis und Kritik gestoßen. "Es ist nicht nachvollziehbar, wieso eine herausragende Ökonomin, noch dazu eine mit sehr starkem internationalen Profil, das Gremium verlassen muss", hieß es aus dem Finanzministerium gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Die CDU soll nach Medienberichten für die Nachfolge Malmendiers offenbar eine Präferenz für den Wiener Ökonomen Gabriel Felbermayr haben. Für die Nachfolge Grimms hat die SPD ⁠dann das Vorschlagsrecht.

(Bericht von Reinhard Becker. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)