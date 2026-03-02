Zypern bestätigt Drohnenangriff auf britischen Luftwaffenstützpunkt

Nikosia/Bangalore, ⁠02. Mrz (Reuters) - Die britische Luftwaffenbasis Akrotiri auf Zypern ist in der Nacht zum Montag Behörden zufolge von einer Drohne getroffen ‌worden. Der Angriff habe begrenzten Schaden verursacht, aber keine Verletzten gefordert, teilten die ⁠zyprischen Behörden ⁠und das britische Verteidigungsministerium mit. Nach Informationen aus verschiedenen Quellen habe es sich um eine unbemannte Drohne gehandelt, erklärte ein Sprecher der zyprischen Regierung. ‌Die britische Militärverwaltung rief die ‌Anwohner in der Umgebung von Akrotiri nach dem Drohneneinschlag dazu auf, bis auf ⁠Weiteres in ihren Häusern zu bleiben.

Der Stützpunkt ‌der britischen Royal Air ⁠Force erstreckt sich über eine weitläufige, quadratische Halbinsel an der Südspitze Zyperns. Großbritannien besitzt die Hoheitsrechte über ‌zwei Militärbasen auf ⁠der östlichen Mittelmeerinsel, die ⁠Mitglied der Europäischen Union (EU) ist. Der letzte direkte Angriff auf Akrotiri fand Mitte der 1980er-Jahre statt, als libysche Militante die Basis attackierten.

