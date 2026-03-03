Videoanalyse 03.03.2026
Beiersdorf-Aktie stürzt ab
onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Die Aktien von Beiersdorf sind heute um etwa 18 Prozent gefallen. Aktuell kommen mehrere Krisen für den Konzern hinter Nivea zusammen.
Wie Börsenexperte Martin Goersch zur Aktie steht und ob sich ein günstiger Einstieg jetzt lohnen könnte, erfährst du im Video.
