Videoanalyse 03.03.2026

Beiersdorf-Aktie stürzt ab

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:

Die Aktien von Beiersdorf sind heute um etwa 18 Prozent gefallen. Aktuell kommen mehrere Krisen für den Konzern hinter Nivea zusammen.

Wie Börsenexperte Martin Goersch zur Aktie steht und ob sich ein günstiger Einstieg jetzt lohnen könnte, erfährst du im Video.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Beiersdorf

Das könnte dich auch interessieren

Videoanalyse 02.03.2026
Netflix-Aktie steigt nach Rückzug von Warner Bros.gestern, 16:08 Uhr · onvista
Netflix-Aktie steigt nach Rückzug von Warner Bros.
Videoanalyse 03.03.2026
Broadcom steht vor Kursschwankungenheute, 15:23 Uhr · onvista
Broadcom steht vor Kursschwankungen
Videoanalyse 03.03.2026
AeroVironment-Aktie bricht zweistellig einheute, 15:05 Uhr · onvista
Jemand bedient eine Drohne.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wirdheute, 17:00 Uhr · onvista
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Checkheute, 14:45 Uhr · onvista
Abwarten oder nachkaufen?
So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirkengestern, 12:32 Uhr · onvista
Alle Premium-News