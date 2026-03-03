Chiphersteller

Elmos Semiconductor deutlich belastet von Metzler-Abstufung

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: T. Schneider/ Shutterstock

Die rekordhohen Aktien von Elmos Semiconductor haben am Dienstag in einem düsteren Marktumfeld einen Rückschlag erlitten. Nach der Streichung einer Kaufempfehlung durch das Bankhaus Metzler ging es für den Kurs des Chipherstellers um mehr als fünf Prozent bergab. Am Vortag hatten sich die Papiere noch gegen die trübe Marktstimmung gestemmt, die vom Iran-Krieg und Ängsten vor einer Energiekrise hervorrufen wurde. Den deutlichen Kursverlusten am deutschen Aktienmarkt konnten sie sich nun aber nicht mehr entziehen.

Am Montag hatten die Aktien mit 153 Euro so viel gekostet wie noch nie. Metzler-Experte Veysel Taze schrieb vor diesem Hintergrund, auf dem aktuellen Kursniveau bräuchte es eine enorme Wachstumsbeschleunigung oder eine Margenausweitung, die über die derzeitigen Ziele hinaus gehe. Die unmittelbaren Chancen seien mit Blick auf den freien Finanzmittelfluss und die Umwandlung zu einem Unternehmen ohne eigene Fabriken eingepreist.

Taze senkte am Dienstag sein Votum von "Buy" auf "Hold", während er das Kursziel mit 160 Euro auf ein Niveau nur leicht oberhalb der bisherigen Bestmarke hochschraubte.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Elmos

Das könnte dich auch interessieren

Wertvollster börsennotierter Konzern der Welt
Nvidia liefert wieder einmal - Investoren dennoch zurückhaltend26. Feb. · dpa-AFX
Nvidia liefert wieder einmal - Investoren dennoch zurückhaltend
Nahost-Konflikt
Feuer in AWS-Rechenzentrum in Arabischen Emiratengestern, 12:44 Uhr · Reuters
Feuer in AWS-Rechenzentrum in Arabischen Emiraten
Chipindustrie-Zulieferer
ASML will mit neuen Chipmaschinen stärker vom KI-Boom profitierengestern, 17:18 Uhr · Reuters
ASML will mit neuen Chipmaschinen stärker vom KI-Boom profitieren
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Abwarten oder nachkaufen?
So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirkengestern, 12:32 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 01.03.2026
Trotz neuer Risiken: Der März bringt Chancen auf steigende Kurse01. März · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Der Angriff auf Iran wird ein Lackmustest für die Märkte28. Feb. · Acatis
Alle Premium-News