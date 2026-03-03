AKTIE IM FOKUS: Stabilus legen zu - Militärische Nutzung soll ausgebaut werden

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der vorbörsliche Kurs von Stabilus hat am Dienstag etwas Fahrt aufgenommen. Lagen die Papiere auf Tradegate anfangs noch leicht im Minus, so betrug der Aufschlag zuletzt knapp zwei Prozent auf 18,58 Euro. Am Vortag hatte die Papiere mit 17,72 Euro ein Tief seit April vergangenen Jahres ausgelotet.

Der Spezialist für Steuerungen von Gasfedern, Dämpfern und Antrieben will das Geschäft mit militärischen Anwendungen dieser Technik "erheblich" ausbauen. Zum Einsatz kommen soll die Technik unter anderem in gepanzerten Fahrzeugen, militärischen Nutzfahrzeugen, tragbaren und plattformbasierten ballistischen Systemen, unbemannten Systemen sowie in Sensor- und Optikplattformen./bek/stk

