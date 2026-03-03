Aktien New York Ausblick

Wall Street: Verluste erwartet nach robustem Wochenstart

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Mikhail Leonov/Shutterstock.com

Die noch zu Wochenbeginn robusten US-Börsen dürften mit einem Tag Verzögerung die Auswirkungen des Iran-Kriegs doch noch deutlicher zu spüren bekommen. Der Anstieg der Energiepreise nährt Wirtschaftssorgen.

Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial am Dienstag eine halbe Stunde vor Handelsbeginn 1,8 Prozent tiefer auf 48.027 Punkte. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 sieht IG 2,2 Prozent im Minus bei 24.445 Punkten.

Aktien der Tourismusbranche mit hohen Verlusten

Für die bereits am Montag schwachen Aktien von Hotelbetreibern wie Marriott , Hilton und Wynn Resorts zeichnen sich weitere klare Kursverluste ab. Ähnlich sieht es bei den Fluggesellschaften American Airlines , Delta , Southwest und United aus.

Die Titel des Datenbankmanagementsystem-Spezialisten MongoDB wurden nach einem schwachen Ausblick von wieder aufkommenden Sorgen belastet: Sie brachen um gut 27 Prozent ein. Beim Medizintechnikunternehmen Medline sorgten Aktienverkäufe von Anteilseignern für ein vorbörsliches Minus von 5,1 Prozent.

Dagegen feierten die Anleger die Geschäftszahlen und Ausblicke der Einzelhändler Target und Best Buy- die Aktien zogen um 2,8 beziehungsweise 8,3 Prozent an. Die Papiere von Pinterest zogen um 5,2 Prozent an. Hier sorgte die Mitteilung des Social-Media-Unternehmens, dass der aktivistische Investor Elliott Investment Management eine strategische Investition über eine Milliarde US-Dollar getätigt hat, für gute Stimmung.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
S
S&P 500
N
NASDAQ 100
United Airlines
MongoDB
Pinterest
American Airlines
Delta Air Lines
Marriott International A
Southwest Airlines
Wynn Resorts
MEDLINE INC. CL. A O.N.

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Wall Street: Iran-Krieg trübt die Stimmung - Ölpreise steigengestern, 14:29 Uhr · dpa-AFX
Das Straßenschild der Wall Street
Aktien New York Ausblick
Wall Street dürfte sich vor Nvidia-Zahlen weiter erholen25. Feb. · dpa-AFX
Wall Street dürfte sich vor Nvidia-Zahlen weiter erholen
Verunsicherung an den Finanz- und Rohstoffmärkten
Iran-Krieg belastet Aktienmärkte - Gold gefragtgestern, 16:16 Uhr · dpa-AFX
Iran-Krieg belastet Aktienmärkte - Gold gefragt
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Checkheute, 14:45 Uhr · onvista
Abwarten oder nachkaufen?
So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirkengestern, 12:32 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 01.03.2026
Trotz neuer Risiken: Der März bringt Chancen auf steigende Kurse01. März · onvista
Alle Premium-News