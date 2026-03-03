Allianz steigt in elf Batteriespeicher von TotalEnergies ein

Herzogenaurach, ⁠03. Mrz (Reuters) - Der Versicherungsriese Allianz beteiligt sich an elf Batteriespeicher-Projekten der französischen TotalEnergies in Deutschland. Die Vermögensverwaltungs-Tochter Allianz Global ‌Investors (AllianzGI) werde im Auftrag des Mutterkonzerns und des eigenen Infrastruktur-Fonds Allianz European Infrastructure ⁠Fund ⁠II mit 50 Prozent in die Projekte mit einer Kapazität von zusammen knapp 800 Megawatt einsteigen, teilte AllianzGI am Dienstag mit. Insgesamt stellten ‌die beiden Partner damit 500 ‌Millionen Euro für kritische Energie-Infrastruktur zur Verfügung, 70 Prozent davon in Form ⁠von Krediten.

Die von der TotalEnergies-Tochter Kyon Energy ‌entwickelten Batteriespeicher sollen ⁠jeweils 2028 ans Netz gehen und von den Franzosen betrieben werden. "Mit diesen Projekten tragen Allianz und TotalEnergies ‌direkt zur ⁠Widerstandsfähigkeit des deutschen Energiesystems ⁠bei (...), indem sie die Flexibilität ermöglichen, die für den raschen Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland nötig ist", hieß es in der Mitteilung.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

