ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Lufthansa auf 7,60 Euro - 'Underweight'

dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa von 7,80 auf 7,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg kappte am Montagabend mit Blick auf die Eskalation im Nahen Osten seine Gewinnschätzungen auf Basis aktueller Prognosen für die Treibstoffkosten. Andere Einschätzungen ändern sich zunächst nicht, bis die Länge und das Ausmaß des Konflikts besser absehbar sind./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 21:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 04:00 / GMT

