APA ots news: ENPULSION erhält 22,5 Millionen Euro: Weltmarktführer für...

ENPULSION erhält 22,5 Millionen Euro: Weltmarktführer für Satellitenantriebe startet globale Space-Mobility-Offensive

Wien-Flughafen, 03. März 2026 (APA-ots) - Das österreichische  
Raumfahrtunternehmen ENPULSION setzt den nächsten 
strategischen Meilenstein: Mit einem Investment von 22,5 Millionen 
Euro durch Nordwind Growth - einen der selektivsten deutschen Growth- 
Investoren - startet heute die nächste Phase seiner Strategie hin zur 
globalen Führungsrolle in der Space Mobility. Mit dem rasanten Ausbau 
globaler Megakonstellationen, zunehmender geopolitischer 
Fragmentierung und wachsenden Anforderungen an souveräne 
Satelliteninfrastruktur entwickelt sich präzise Mobilität im Orbit zu 
einer strategischen Schlüsseltechnologie. 

Seit der Gründung hat sich ENPULSION in einer kapitalintensiven 
Branche mit hoher Kapitaleffizienz zu einem weltweiten Marktführer im 
Bereich elektrischer Antriebssysteme für Mikro- und Nanosatelliten 
entwickelt. Mehr als 320 Antriebssysteme des Unternehmens sind heute 
im Orbit aktiv und verzeichnen über 500 Jahre erfolgreiche 
Betriebszeit im All - ein im Einsatz bewährter Nachweis 
technologischer Reife und operativer Zuverlässigkeit. 

Zwtl.: Vom Antriebssystem zur globalen Space-Mobility-Strategie 

Mit dem Investitionskapital setzt ENPULSION seine globale 
Wachstumsstrategie um. Aufbauend auf der modularen, weltweit 
bewährten Antriebstechnologie wird das Unternehmen künftig umfassende 
Mobilitätslösungen für Satelliten anbieten. Ziel ist es, sämtliche 
Aspekte von Bewegung, Positionierung und Manövrierfähigkeit im Orbit 
integriert sicherzustellen und gemeinsam mit Kunden 
missionsspezifische Lösungen zu entwickeln, insbesondere angesichts 
wachsender Satellitenkonstellationen und steigender 
sicherheitspolitischer Anforderungen. 

Das Wachstumskapital wird unter anderem für den Ausbau der 
Produktionskapazitäten, die internationale Marktdurchdringung sowie 
die Weiterentwicklung der nächsten Produktgeneration im Bereich 
integrierter Space-Mobility-Systeme eingesetzt. 

Dr. Alexander Reissner, CEO von ENPULSION, betont: 
"Der Space-Sektor tritt in eine neue Phase ein: Mobilität im Orbit 
wird für Wirtschaft, Sicherheit und staatliche Souveränität zu einem 
strategischen Infrastrukturthema. ENPULSION ist eines der wenigen 
Unternehmen weltweit, das technologische Reife, Flight Heritage und 
Profitabilität vereint. Dieses Investment ermöglicht es uns, aus 
einer starken Position heraus global zu wachsen." 

Zwtl.: Profitables Wachstum als internationaler Wettbewerbsvorteil 

ENPULSION steht seit der Gründung für hohe Innovationsfähigkeit, 
kapital-effizientes Wachstum, wirtschaftliche Stabilität und 
technologische Verlässlichkeit. In einer Industrie, die 
typischerweise von kapitalintensiven Wachstumsphasen geprägt ist, hat 
ENPULSION profitables Wachstum als strategischen Vorteil etabliert. 

Alon Shklarek, Founding Partner und Aufsichtsratsvorsitzender von 
ENPULSION, verdeutlicht: 

"Im Space-Sektor werden oft Milliarden verbrannt. Mit ENPULSION 
haben wir gezeigt, dass Hightech im Orbit auch profitabel skalieren 
kann. Mit Nordwind gewinnen wir für unsere nächste Wachstumsphase 
einen Partner, der genau diese Kombination aus technologischer Tiefe 
und unternehmerischer Disziplin versteht und aktiv unterstützt." 

Zwtl.: Erstinvestment von Nordwind Growth im Space-Sektor 

Mit Nordwind Growth erhält ENPULSION einen erfahrenen 
Wachstumspartner. Für Nordwind Growth ist dies das erste Investment 
im Space-Sektor - eine strategische Entscheidung, die Gewicht hat. 

Dr. Tom Harder, Partner and Co-Founder von Nordwind Growth 
bekräftigt: "ENPULSION vereint technologische Führungsposition mit 
nachweisbarem Product-Market-Fit und Profitabilität. Diese 
Kombination ist im Space-Sektor selten. Wir investieren in 
Unternehmen, die bewiesen haben, dass ihr Geschäftsmodell tragfähig 
ist und nun bereit sind, international zu skalieren. ENPULSION bringt 
genau diese Reife und strategische Klarheit mit." 

Nordwind Growth investiert nach strikten Kriterien: profitables 
und skalierbares Geschäftsmodell, einzigartige technologische 
Wettbewerbsvorteile und eine dokumentierte Geschichte 
kapitaleffizienten Wachstums. ENPULSION erfüllt alle drei. 

Während ENPULSION seine Position in Europa weiter festigt, 
gewinnt auch der US-Markt zunehmend an strategischer Bedeutung. Als 
bereits etablierter Akteur profitiert das Unternehmen dort von der 
stark wachsenden Nachfrage nach unabhängigen und skalierbaren 
Mobilitätslösungen für Satelliten und baut seine Rolle als globaler 
Taktgeber im Bereich Space Mobility konsequent aus. 

Über ENPULSION 

ENPULSION entwickelt und produziert modulare elektrische 
Antriebssysteme auf Basis der FEEP-Technologie (Field-Emission 
Electric Propulsion) für Mikro- und Nanosatelliten. Mit über 320 
Systemen im Orbit und mehr als 500 kumulierten Jahren Betriebszeit 
zählt ENPULSION zu den weltweit führenden und meistgeflogenen 
Antriebsherstellern im Small-Satellite-Segment. ENPULSION ist ISO 
9001:2015-zertifiziert und beliefert internationale Kunden aus der 
kommerziellen und institutionellen Raumfahrt. Weitere Informationen 
unter: www.enpulsion.com 

Über Nordwind Growth 

Nordwind Growth ist ein in München ansässiger Wachstumsfonds, der 
sich auf europäische Technologieunternehmen mit nachgewiesenem 
Marktpotenzial und skalierbaren Geschäftsmodellen spezialisiert hat. 
Der Fonds begleitet seine Portfoliounternehmen als aktiver Partner 
auf ihrem Weg zu nachhaltigem, internationalem Wachstum. Weitere 
Informationen unter: www.nordwindgrowth.com 

APA

