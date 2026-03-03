APA ots news: Schritt für Schritt zu mehr Finanzbildung

    Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) widmet sich im  
Frühjahr 
verstärkt der Finanzbildung. Gleich zu Monatsbeginn setzt die OeNB 
zwei Schwerpunkte: eine hochkarätig besetzte Veranstaltung zur 
finanziellen Unabhängigkeit von Frauen sowie die Teilnahme an der vom 
Eurosystem initiierten EuroSteps Walking Challenge. 

Empowerment und Finanzwissen für Frauen 
Im Vorfeld des International Womens Day lädt die OeNB am 3. März in 
ihren Kassensaal, um das Thema finanzielle Selbstbestimmung von 
Frauen ins Zentrum zu rücken. Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner, 
OeNB-Gouverneur Martin Kocher und OeNB-Vize-Gouverneurin Edeltraud 
Stiftinger eröffnen den Abend. Eine Keynote der Börsenexpertin Monika 
Rosen sowie eine Podiumsdiskussion vertiefen die Bedeutung von 
Finanzbildung und Chancengleichheit. Zu diesem Anlass launcht die 
OeNB ein Kartenset mit Impulsfragen, um den Dialog zu fördern. 

"Das Sprichwort Über Geld spricht man nicht ist überholt - für 
die meisten Frauen ist es sogar eine Falle. Wer nicht über Geld 
spricht, verzichtet auf Wissen, Selbstbestimmung und finanzielle 
Sicherheit. Deshalb müssen wir dieses Tabu bewusst brechen und 
Geldgespräche so selbstverständlich machen wie jedes andere 
Alltagsthema", fordert Edeltraud Stiftinger, OeNB-Vize-Gouverneurin, 
"denn eine gerechte Gesellschaft beginnt damit, dass wir über Geld 
sprechen." 

Europa kommt in Bewegung: Start der EuroSteps Walking Challenge 
Das Eurosystem hat unter dem Vorsitz der Europäischen Zentralbank ( 
EZB) die EuroSteps Walking Challenge ins Leben gerufen: eine 
europaweite Initiative, die körperliche Aktivität - das Zählen der 
täglichen Schritte - mit kompakten Lerninhalten zum Thema Geld 
verbindet. Die Anmeldung via Smartphone-App ist ab sofort möglich. 
Die Challenge beginnt am 1. April und läuft vier Wochen. Mitmachen 
lohnt sich, denn alle Teilnehmer:innen haben die Chance tolle Preise 
zu gewinnen. 

"Finanzbildung und Chancengleichheit gehören untrennbar zusammen. 
Wer Zugang zu Wissen und Ressourcen hat, kann Chancen nutzen. Uns ist 
wichtig zu zeigen: Gleichstellung ist kein Frauenthema, sondern eine 
Frage von Fairness, wirtschaftlicher Vernunft und gesellschaftlicher 
Stabilität. Mit der EuroSteps Walking Challenge, unserer gemeinsamen 
Initiative im Eurosystem, möchten wir möglichst viel Bewegung in das 
Thema Finanzbildung in Österreich und Europa bringen," betont OeNB- 
Gouverneur Martin Kocher. 

Finanzbildung dauerhaft im Fokus 
Dieses Frühjahr steht damit ganz im Zeichen verstärkter 
Finanzbildungsaktivitäten - ein Engagement, das die OeNB das ganze 
Jahr über auf vielfältige Weise fördert. 

Weitere Informationen: 

OeNB-Finanzbildung: https://finanzbildung.oenb.at 

EuroSteps Walking Challenge: 
https://finanzbildung.oenb.at/aktuelles/EuroSteps-Walking- 
Challenge.html 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Mag. Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: +43-1-404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0094    2026-03-03/11:55
APA

