APA ots news: Schritt für Schritt zu mehr Finanzbildung

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) widmet sich im Frühjahr verstärkt der Finanzbildung. Gleich zu Monatsbeginn setzt die OeNB zwei Schwerpunkte: eine hochkarätig besetzte Veranstaltung zur finanziellen Unabhängigkeit von Frauen sowie die Teilnahme an der vom Eurosystem initiierten EuroSteps Walking Challenge. Empowerment und Finanzwissen für Frauen Im Vorfeld des International Womens Day lädt die OeNB am 3. März in ihren Kassensaal, um das Thema finanzielle Selbstbestimmung von Frauen ins Zentrum zu rücken. Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner, OeNB-Gouverneur Martin Kocher und OeNB-Vize-Gouverneurin Edeltraud Stiftinger eröffnen den Abend. Eine Keynote der Börsenexpertin Monika Rosen sowie eine Podiumsdiskussion vertiefen die Bedeutung von Finanzbildung und Chancengleichheit. Zu diesem Anlass launcht die OeNB ein Kartenset mit Impulsfragen, um den Dialog zu fördern. "Das Sprichwort Über Geld spricht man nicht ist überholt - für die meisten Frauen ist es sogar eine Falle. Wer nicht über Geld spricht, verzichtet auf Wissen, Selbstbestimmung und finanzielle Sicherheit. Deshalb müssen wir dieses Tabu bewusst brechen und Geldgespräche so selbstverständlich machen wie jedes andere Alltagsthema", fordert Edeltraud Stiftinger, OeNB-Vize-Gouverneurin, "denn eine gerechte Gesellschaft beginnt damit, dass wir über Geld sprechen." Europa kommt in Bewegung: Start der EuroSteps Walking Challenge Das Eurosystem hat unter dem Vorsitz der Europäischen Zentralbank ( EZB) die EuroSteps Walking Challenge ins Leben gerufen: eine europaweite Initiative, die körperliche Aktivität - das Zählen der täglichen Schritte - mit kompakten Lerninhalten zum Thema Geld verbindet. Die Anmeldung via Smartphone-App ist ab sofort möglich. Die Challenge beginnt am 1. April und läuft vier Wochen. Mitmachen lohnt sich, denn alle Teilnehmer:innen haben die Chance tolle Preise zu gewinnen. "Finanzbildung und Chancengleichheit gehören untrennbar zusammen. Wer Zugang zu Wissen und Ressourcen hat, kann Chancen nutzen. Uns ist wichtig zu zeigen: Gleichstellung ist kein Frauenthema, sondern eine Frage von Fairness, wirtschaftlicher Vernunft und gesellschaftlicher Stabilität. Mit der EuroSteps Walking Challenge, unserer gemeinsamen Initiative im Eurosystem, möchten wir möglichst viel Bewegung in das Thema Finanzbildung in Österreich und Europa bringen," betont OeNB- Gouverneur Martin Kocher. Finanzbildung dauerhaft im Fokus Dieses Frühjahr steht damit ganz im Zeichen verstärkter Finanzbildungsaktivitäten - ein Engagement, das die OeNB das ganze Jahr über auf vielfältige Weise fördert. Weitere Informationen: OeNB-Finanzbildung: https://finanzbildung.oenb.at EuroSteps Walking Challenge: https://finanzbildung.oenb.at/aktuelles/EuroSteps-Walking- Challenge.html