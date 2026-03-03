Brent - Signalzone überwunden

Zuletzt hatten wir mehrfach die konstruktive Ausgangslage des Ölpreises diskutiert (siehe u. a. „HSBC Daily Trading“ vom 23. Februar). Mit dem Spurt über die Kombination aus dem Abwärtstrend seit April 2024 und der 90-Monats-Linie (akt. bei 71,44/72,47 USD) hat das „schwarze Gold“ jetzt einen wichtigen Befreiungsschlag geliefert. Zusätzlicher Rückenwind kommt von der Candlestickanalyse – konkret: in Form eines sog. „bullish engulfing“ sowie vom jüngsten MACD-Kaufsignal. Übergeordnet drängt sich damit die Frage auf, ob die Tiefpunkte bei knapp 60 USD einen klassischen Doppelboden bilden (siehe Chart). In diesem Zusammenhang kommt den horizontalen Barrieren bei rund 80 USD eine Schlüsselrolle zu. Schließlich wäre jenseits dieses Levels die diskutierte, untere Umkehr tatsächlich vervollständigt. Rein rechnerisch eröffnet sich im Erfolgsfall ein weiteres Anschlusspotenzial von rund 20 USD. Als Absicherung auf der Unterseite sind jetzt die o. g. Schlüsselmarken bei 72/71 USD prädestiniert, zumal der beschriebene Ausbruch mit einem Aufwärtsgap (73,91 USD zu 74,58 USD) vollzogen wurde.

Ölpreis - Brent (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Ölpreis - Brent

Quelle: LSEG, tradesignal²

