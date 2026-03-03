Videoanalyse 03.03.2026

Broadcom steht vor Kursschwankungen

onvista · Uhr
Am Mittwochabend veröffentlicht Broadcom seine Quartalszahlen. Analysten gehen von einem 27 Prozent Gewinnanstieg und sogar einem 38 Prozent Umsatzanstieg aus.

Nichtsdestotrotz erwartet Börsenprofi Martin Goersch – ähnlich wie bei Nvidia – trotz guter Zahlen einen kleinen Kurssturz. Wenn du wissen willst, wie er zu dieser Annahme kommt, und weitere Informationen zu Broadcom suchst, schau dir das Video an.

Broadcom

