Videoanalyse 03.03.2026
Broadcom steht vor Kursschwankungen
onvista · Uhr
Am Mittwochabend veröffentlicht Broadcom seine Quartalszahlen. Analysten gehen von einem 27 Prozent Gewinnanstieg und sogar einem 38 Prozent Umsatzanstieg aus.
Nichtsdestotrotz erwartet Börsenprofi Martin Goersch – ähnlich wie bei Nvidia – trotz guter Zahlen einen kleinen Kurssturz. Wenn du wissen willst, wie er zu dieser Annahme kommt, und weitere Informationen zu Broadcom suchst, schau dir das Video an.
