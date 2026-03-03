Bundesnetzagentur sieht keine Einschränkung der Gasversorgung
Düsseldorf, 03. Mrz (Reuters) - Die Bundesnetzagentur sieht ungeachtet des eskalierenden Iran-Kriegs keine Engpässe bei der Gasversorgung in Deutschland. "Die Bundesnetzagentur beobachte die Lage fortlaufend", sagte ein Sprecher der Bonner Behörde am Dienstag. "Aktuell sehen wir keine Einschränkungen der Gasversorgung." Deutschland verfüge über unterschiedliche Importmöglichkeiten, Gasmengen könnten über Pipelines sowie über die neuen LNG-Terminals importiert werden.
"Gas vom Persischen Golf spielt für die deutsche Versorgung eine überschaubare Rolle", betonte Netzagentur-Präsident Klaus Müller. Die Gasversorgung in Deutschland sei aktuell sicher. "Wir sehen Preiseffekte auf den Weltmärkten, die auch Deutschland spüren dürfte - abhängig von der Dauer des Konfliktes." Private Haushalte hätten aber in der Regel längerfristige Verträge mit Preisgarantien.
