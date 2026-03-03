Bundesnetzagentur sieht keine Einschränkung der Gasversorgung

Reuters · Uhr
Düsseldorf, ⁠03. Mrz (Reuters) - Die Bundesnetzagentur sieht ungeachtet des eskalierenden Iran-Kriegs keine Engpässe bei der Gasversorgung in ‌Deutschland. "Die Bundesnetzagentur beobachte die Lage fortlaufend", sagte ein Sprecher der Bonner ⁠Behörde ⁠am Dienstag. "Aktuell sehen wir keine Einschränkungen der Gasversorgung." Deutschland verfüge über unterschiedliche Importmöglichkeiten, Gasmengen könnten über Pipelines sowie ‌über die neuen LNG-Terminals ‌importiert werden.

"Gas vom Persischen Golf spielt für die deutsche Versorgung ⁠eine überschaubare Rolle", betonte Netzagentur-Präsident Klaus ‌Müller. Die Gasversorgung ⁠in Deutschland sei aktuell sicher. "Wir sehen Preiseffekte auf den Weltmärkten, die auch Deutschland ‌spüren dürfte - ⁠abhängig von der Dauer ⁠des Konfliktes." Private Haushalte hätten aber in der Regel längerfristige Verträge mit Preisgarantien.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

