China fordert Sicherheit in Straße von Hormus

PEKING (dpa-AFX) - Angesichts des Iran-Kriegs und den Auswirkungen in der Region fordert China, die Sicherheit in der wichtigen Schifffahrtsstraße von Hormus zu gewährleisten. Energiesicherheit sei wichtig für die Weltwirtschaft, sagte Außenamtssprecherin Mao Ning in Peking. Alle Seiten sollten stabile Energielieferungen gewährleisten. "China wird notwendige Maßnahmen ergreifen, um seine Energiesicherheit zu wahren", sagte Mao.

Die Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman gilt als eine der wichtigsten Routen der Seefahrt weltweit. Sie ist die einzige Verbindung des Persischen Golfs mit den Weltmeeren. Am Golf von Persien liegen bedeutende Ölförderländer, neben dem Iran Saudi-Arabien, Irak, Kuwait, Katar, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate. Nach Angaben der Internationalen Energie-Agentur (IEA) wurde 2023 nahezu 30 Prozent des weltweiten verschifften Öls über die Straße von Hormus transportiert.

Neue Drohungen aus dem Iran schüren Sicherheitsbedenken. Die Meerenge sei geschlossen, sagte Ebrahim Dschabari, Brigadegeneral und hochrangiger Berater der iranischen Revolutionsgarden im Staatsfernsehen. "Die Schiffe aller, die passieren wollen, werden von den Helden der Marine der Revolutionsgarden und der Armee in Brand gesetzt", drohte er. "Nicht einen einzigen Tropfen Öl werden wir ihnen erlauben zu transportieren."/jon/DP/zb