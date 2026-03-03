Frankfurt, 03. ⁠Mrz (Reuters) - Die Angst vor einem Energiepreisschock setzt den deutschen Aktienmarkt weiter unter Druck. Der deutsche Leitindex Dax gab zur Eröffnung am Dienstag um 1,7 Prozent auf 24.226 ‌Punkte nach. Am Vortag hatte er bereits 2,4 Prozent eingebüßt. "Die wachsende geopolitische Unsicherheit und die damit einhergehenden ⁠Sorgen über ⁠die Auswirkungen hoher Benzin- und Gaspreise auf Wachstum und Konsum lassen den Dax abrutschen", konstatierte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank.

Die Ausweitung des Konflikts im Nahen Osten nach den Angriffen Israels und der USA auf ‌den Iran lässt die Gaspreise sprunghaft ‌steigen. Der europäische Future verteuert sich um gut 30 Prozent auf 56,50 Euro je Megawattstunde, nachdem er am Vortag ⁠bereits um ein Drittel zugelegt hatte. "Die nach Katars Lieferstopp ‌verbleibende und noch verfügbare ⁠Menge an LNG wird knapper und damit steigt der Preis."

Bei den Einzelwerten rauschten nach einem enttäuschenden Ausblick die Aktien von Beiersdorf um gut 14 ‌Prozent nach unten. Der ⁠Markt habe zwar bereits mit ⁠einem vorsichtigen Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 gerechnet, sagte ein Händler. "Aber im ungünstigsten Fall kein Wachstum und sinkende Margen sind eine negative Überraschung."

Auch die Papiere des Auto- und Industriezulieferers Schaeffler brachen nach Bekanntgabe eines Verlusts im Geschäftsjahr 2025 um mehr als 17 Prozent ein.

