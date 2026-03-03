DAX® - Erneut niedriger erwartet

Der Start in den März ist für den DAX® missglückt. Aufgrund der geopolitischen Ereignisse vom Wochenende mussten die deutschen Standardwerte zu Wochen- und Monatsbeginn deutliche Kursabschläge und ein entsprechendes Abwärtsgap (25.188 zu 24.898 Punkte) hinnehmen. Damit notiert das Aktienbarometer wieder im Dunstkreis der alten Ausbruchszone bei rund 24.700 Punkten. Die 200-Tage-Linie (akt. bei 24.176 Punkten) markiert auf der Unterseite eine weitere wichtige Unterstützung. In den USA fiel die Reaktion deutlich moderater aus. Letztlich konnten sowohl der S&P 500® als auch der Nasdaq-100® sogar im Plus schließen. Diese Entwicklung scheint dem DAX® bisher noch nicht unter die Arme zu greifen, denn die deutschen Standardwerte dürften heute erneut schwächer in den Handel starten. Der Blick geht also eher in Richtung der Tiefs bei knapp 24.300 Punkten sowie der o. g. langfristigen Glättung der letzten 200 Tage. Um den größten Druck von den deutschen „blue chips“ zu nehmen, gilt es zumindest, die 50-Tage-Linie (akt. bei 24.837 Punkten) zurückzuerobern. Noch besser wäre ein Schließen der eingangs erwähnten Abwärtskurslücke.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

