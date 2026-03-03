dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Weitere Verluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - WEITERE VERLUSTE ERWARTET - Die Anleger bleiben am Dienstag am deutschen Aktienmarkt besorgt wegen möglicher Auswirkungen des Iran-Konflikts. Der Dax dürfte im Zuge weiter steigender Ölpreise schwach in den Handel starten. Im Chart droht er nach der gestern unterschrittenen 50-Tage-Linie auch noch unter die 100-Tage-Linie zu rutschen, die aktuell bei gut 24.400 Punkten verläuft. Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein Prozent tiefer auf 24.395 Punkte. Unter den Anlegern geht weiter die Sorge vor einer Energiekrise um. Die Angriffe der USA und Israels auf militärische Infrastrukturen des Iran ging über Nacht weiter und umgekehrt greift Teheran als Reaktion unter anderem Ziele in den Golfstaaten an. "Die militärische Eskalation im Nahen Osten erhöht die Risiken für die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte erheblich", schrieben am Morgen die Experten der NordLB. Der Straße von Hormus als Öl- und Gasroute komme dabei eine zentrale Bedeutung zu, aber auch der Dauer und Intensität der Auseinandersetzung. "Je länger die Interventionen anhalten und je weiter sich die Angriffe auf andere Länder in der Region ausweiten, desto höher ist das Risiko, um von einem echten, belastenden Ereignis für die Kapitalmärkte auszugehen", schrieben die NordLB-Experten. Bei der Commerzbank wird angesichts steigender Ölpreise auch wieder auf Inflationsrisiken verwiesen./tih/mis

USA: - UNVERÄNDERT - Die US-Börsen haben sich am Montag trotz des Iran-Kriegs stabil gezeigt. Sowohl die Experten von JPMorgan als auch von Morgan Stanley sehen in Kursschwächen Kaufgelegenheiten für längerfristig orientierte Anleger. Von den ISM-Daten zur Stimmung in der US-Industrie gingen derweil gemischte Impulse aus. Der Dow Jones Industrial schloss 0,15 Prozent tiefer auf 48.904,78 Punkte. Mitte Februar war der wohl bekannteste Index der Wall Street erstmals über 50.500 Punkte geklettert. Der marktbreite S&P 500 zeigte sich zum Wochenstart mit plus 0,04 Prozent auf 6.881,62 Zähler nahezu unverändert. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,13 Prozent auf 24.992,60 Punkte nach oben.

ASIEN: - VERLUSTE - Inflations- und Wirtschaftssorgen wegen des Iran-Krieges haben die Börsen Asiens am Dienstag belastet. Grund sind höhere Energiepreise, weil der Iran die Straße von Hormus als Knotenpunkt des Öl- und Gastransport gesperrt hat. Zuvor hatten die USA und Israel den Iran angegriffen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel kurz vor dem Handelsende um gut drei Prozent. Mit Blick auf China sank der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong zuletzt um gut ein Prozent. Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen gab um 1,3 Prozent nach.

DAX 24638,00 -2,56% XDAX 24592,31 -2,42% EuroSTOXX 50 5986,93 -2,47% Stoxx50 5201,94 -1,74% DJIA 48904,78 -0,15% S&P 500 6881,62 0,04% NASDAQ 100 24992,60 0,13%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 129,29 -0,19%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1666 -0,21% USD/Yen 157,31 -0,02% Euro/Yen 183,55 -0,21%

BITCOIN:

Bitcoin 67.977 -1,23 (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 79,45 +1,71 USD WTI 72,40 +1,21 USD

/mis