dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 03.03.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Beiersdorf sieht kaum Wachstum - Aktie sackt deutlich ab

HAMBURG - Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf rechnet im laufenden Jahr allenfalls mit einem geringen Wachstum. "Ich gehe nicht davon aus, dass der Markt weiter rückläufig sein wird", sagte Konzernchef Vincent Warnery der Wirtschaftsnachrichtenagentur dpa-AFX. "Aber ich kann derzeit auch nicht sagen, dass er schnell wieder wachsen wird." An der Börse kam der trübe Ausblick überhaupt nicht gut an.

ROUNDUP 2: Schaeffler geht mit Vorsicht ins neue Jahr - Aktie lässt Luft ab

HERZOGENAURACH - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler blickt nach einem schwierigen Lauf 2025 mit Vorsicht auf das neue Jahr. Beim Umsatz sind den Einschätzungen des Vorstands zufolge keine Sprünge zu erwarten, bei der Profitabilität zeigte sich Chef Klaus Rosenfeld am Dienstag ebenfalls zurückhaltend. Schwierig bleibt vor allem das Geschäft mit den herkömmlichen Auto-Antrieben. Von der E-Mobilität hingegen und der Ersatzteilsparte rechnen sich die Franken Schub aus. Rosenfeld treibt zudem die Zukunftsfelder humanoide Roboter und Rüstung voran. Im vergangenen Jahr blieb es unter dem Strich aber noch bei roten Zahlen. Die in diesem Jahr bisher gut gelaufene Aktie verlor deutlich.

ROUNDUP: SMA Solar will 2026 wieder operativ Geld verdienen - Aktienkurs legt zu

NIESTETAL - Der Hersteller von Wechselrichtern für Photovoltaikanlagen SMA Solar will nach einem operativen Verlust 2025 im laufenden Jahr wieder schwarze Zahlen schreiben. 2026 wird ein Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 50 bis 180 Millionen Euro angepeilt, wie das Unternehmen am Dienstag bei Vorlage vorläufiger Zahlen für das alte Jahr im hessischen Niestetal mitteilte. Analysten hatten hier zuletzt im Schnitt rund 139 Millionen Euro auf ihren Zetteln. Die Aktie legte am Vormittag um zuletzt rund fünf Prozent zu.

ROUNDUP: Zurich sammelt Milliarden für Beazley-Kauf ein - Aktie sackt ab

ZÜRICH - Der Schweizer Versicherer Zurich hat mit einer Kapitalerhöhung Milliarden für die Finanzierung der geplanten Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley eingenommen. In einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren platzierte das Unternehmen knapp 7,1 Millionen neue Namensaktien. Diese Papiere wurden zum Preis von 550 Franken pro Titel ausgegeben, wie der Versicherer am Dienstag mitteilte. Damit erzielte Zurich wie angepeilt einen Bruttoerlös von 3,9 Milliarden Franken (rund 4,3 Mrd Euro). Die Zurich-Aktie verlor nach den Neuigkeiten am Vormittag fast sieben Prozent.

Autozulieferer Stabilus will Geschäft mit der Rüstungsindustrie ankurbeln

KOBLENZ - Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus reagiert auf die anhaltende Absatzschwäche in der Autobranche mit einem Ausbau des Geschäfts mit der Rüstungsindustrie. Bei militärischen Anwendungen erwartet der SDax -Konzern bis 2030 mindestens eine Verdreifachung des Umsatzes, wie er am Dienstag anlässlich eines Messeauftritts mitteilte. Dazu hält das Unternehmen binnen fünf Jahren Aufträge und Abrufe im Volumen von rund 200 Millionen Euro für möglich, die durch rein militärische und sogenannte Dual-Use-Anwendungen - also solche, die sowohl für den Verteidigungs- als auch für den zivilen Bereich geeignet sind - gewonnen werden könnten.

ROUNDUP: Tui plant Rückholung von Urlaubern aus dem Nahen Osten

BERLIN - Der Reisekonzern Tui rechnet mit der Rückholung seiner im Nahen Osten festsitzenden Kunden binnen einiger Tage. Geplant sei, die Urlauber mit Partner-Airlines wie Emirates, Qatar Airways und Etihad nach Deutschland zurückzubringen, sagte Vorstandschef Sebastian Ebel im Programm von n-tv. Eine konkrete Zahl nannte er nicht.

DZ Bank erzielt Rekordgewinn - Versicherung R+V glänzt

FRANKFURT - Die genossenschaftliche DZ-Bank-Gruppe hat 2025 vor allem von ihrer Versicherungssparte R+V profitiert und so viel verdient wie noch nie. Der Vorsteuergewinn sprang um rund 30 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro hoch, teilte die Bank in Frankfurt mit. "Im vergangenen Jahr hatten wir außerordentlichen Rückenwind, zum Beispiel in der Schadensentwicklung bei der R+V Versicherung", sagte DZ-Bank-Chef Cornelius Riese.

ROUNDUP: Spritpreis steigt immer weiter - Diesel überholt E10

MÜNCHEN - Der Iran-Krieg lässt die Preise für Sprit und Heizöl weiter steigen. Am Morgen setzte sich der Anstieg der vergangenen Tage fort, wie Daten des ADAC und von Heizoel24 zeigen. Voraussichtlich würden Benzin und Diesel im Tagesverlauf noch einmal um einige Cent im Vergleich zum Montag steigen, sagte ein ADAC-Sprecher. Das ließen zumindest die ersten Werte vom Morgen erahnen.

Preissprung an Gas-Börse: Was bedeutet das für Verbraucher?

BERLIN - Der starke Anstieg der Gas-Großhandelspreise an der Börse hat nach Einschätzung des Vergleichsportals Verivox keine direkten Auswirkungen für Haushaltskunden. Grund seien deren zumeist längerfristige Verträge, erklärte das Portal. "Preisänderungen an den Börsen wirken sich erst mit einem Zeitverzug von bis zu zwölf Monaten auf die Gaspreise für Verbraucherinnen und Verbraucher aus", sagte ein Sprecher.

