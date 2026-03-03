EQS-AFR: Palfinger AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
03.03.2026 / 13:41 CET/CEST
Hiermit gibt die Palfinger AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.palfinger.com/worldwide/de/ueber-uns/investoren/publikationen/finanz-publikationen.html
Sprache: Englisch
Ort:
https://www.palfinger.com/worldwide/en/about-palfinger/investors/publications/finance-publications.html
03.03.2026 CET/CEST
