EQS-DD: Sirma Group Holding JSC: Member of the BD Yavor Djonev, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
03.03.2026 / 12:14 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Member of the BD
|Vorname:
|Yavor
|Nachname(n):
|Djonev
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Sirma Group Holding
b) LEI
|8945007AD80FTJTEGH37
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|BG1100032140
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|1,2814 EUR
|19.157,79 EUR
|1,27 EUR
|254,00 EUR
|1,20 EUR
|2.728,80 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|1,26706 EUR
|22.140,59 EUR
e) Datum des Geschäfts
|27.02.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Bulgarische Börse - Sofia AD
|MIC:
|XBUL
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Sirma Group Holding
|135 Tsarigradsko Shosse Blvd.
|1784 Sofia
|Bulgarien
|Internet:
|https://investors.sirma.com/en
