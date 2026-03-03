EQS-DD: Sirma Group Holding JSC: Member of the BD Yavor Djonev, Verkauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

03.03.2026 / 12:14 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Member of the BD
Vorname:Yavor
Nachname(n):Djonev

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Sirma Group Holding

b) LEI

8945007AD80FTJTEGH37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:BG1100032140

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
1,2814 EUR19.157,79 EUR
1,27 EUR254,00 EUR
1,20 EUR2.728,80 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
1,26706 EUR22.140,59 EUR

e) Datum des Geschäfts

27.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Bulgarische Börse - Sofia AD
MIC:XBUL

03.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Sirma Group Holding
135 Tsarigradsko Shosse Blvd.
1784 Sofia
Bulgarien
Internet:https://investors.sirma.com/en
Ende der MitteilungEQS News-Service

103488 03.03.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SIRMA GROUP HOLDING BW 1

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Abwarten oder nachkaufen?
So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirkengestern, 12:32 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 01.03.2026
Trotz neuer Risiken: Der März bringt Chancen auf steigende Kurse01. März · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Der Angriff auf Iran wird ein Lackmustest für die Märkte28. Feb. · Acatis
Alle Premium-News