EQS-News: Der konvergente All-Flash-Speicher OceanStor Dorado der neuen Generation von Huawei hat die technische Validierung der Enterprise Strategy Group erfolgreich bestanden

EQS-News: Huawei / Schlagwort(e): Sonstiges

Der konvergente All-Flash-Speicher OceanStor Dorado der neuen Generation von Huawei hat die technische Validierung der Enterprise Strategy Group erfolgreich bestanden



03.03.2026 / 19:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





BARCELONA, Spanien, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem MWC Barcelona 2026 veröffentlichte die Enterprise Strategy Group, die nun zu Omdia gehört, einen technischen Validierungsbericht über den konvergenten All-Flash-Speicher OceanStor Dorado der neuen Generation von Huawei.

Der Bericht betont, dass das Datenvolumen in Unternehmen im Zeitalter der KI rapide zunimmt, was die Arbeitsweise von Organisationen verändert und die Anforderungen an die Speicherinfrastruktur in Bezug auf Leistung, Ausfallsicherheit, Intelligenz und Kosteneffizienz erhöht. Zwar bieten viele Speicheranbieter All-Flash-Lösungen an, jedoch erschweren Kompromisse beim Architekturdesign häufig die Balance zwischen Leistung, Zuverlässigkeit und Kosten, was letztlich die Vorteile für Unternehmen einschränkt.

Huawei New-Gen OceanStor Dorado Converged All-Flash Storage Passes Enterprise Strategy Group Technical Validation

Der Bericht enthält eine umfassende Bewertung des New-Gen OceanStor Dorado Converged All-Flash Storage hinsichtlich Leistung, Ausfallsicherheit, intelligenter Verwaltung und Gesamtbetriebskosten (TCO). Die Ergebnisse bestätigen, dass das Produkt in diesen Schlüsselbereichen führend ist und eine starke Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt aufweist. Es bietet eine überzeugende Kombination aus hoher Leistung, starker Widerstandsfähigkeit und optimalen Gesamtbetriebskosten. Dies entspricht den Anforderungen von Unternehmen hinsichtlich digitaler und intelligenter Transformation.

Tests, die in einer simulierten Datenbankumgebung mit hoher Parallelität durchgeführt wurden, zeigen, dass das All-Flash-System eine extrem hohe Leistung von mehr als 876.256 IOPS bei einer durchschnittlichen Reaktionszeit von nur 32 μs aufrechterhält. Das System speichert vielfältige Daten mit nativer und paralleler Architektur für Blöcke, Dateien und Objekte.

Die Aktiv-Aktiv-Lösung ermöglicht ein nahtloses Failover zwischen Rechenzentren. Die SmartMatrix Full-Mesh-Architektur kann den Ausfall von bis zu sieben von acht Controller-Gehäusen ohne Betriebsunterbrechungen tolerieren. FlashEver ermöglicht eine generationsübergreifende Konvergenz und verhindert Serviceunterbrechungen während des Speicheraustauschs. Das System bietet umfassenden intelligenten Schutz mit integrierter Ransomware-Erkennung für SAN und NAS.

Der DataMaster-Agent der Datenmanagementplattform iMaster DME ermöglicht innerhalb weniger Minuten eine automatische Bewertung des Systemzustands, eine Vorhersage von Leistungstrends und die Lokalisierung von Fehlern.

Darüber hinaus zeigt die Fünf-Jahres-TCO-Analyse, dass New-Gen OceanStor Dorado Converged All-Flash Storage die Gesamtbetriebskosten im Vergleich zu herkömmlichen Hybrid-Speichersystemen um bis zu 64 % senken kann. Dies führt zu erheblichen Einsparungen bei der Anschaffung, dem Betrieb und der Wartung sowie beim Energieverbrauch.

Yuan Yuan, President der Huawei Data Storage Product Line, erklärte: „Diese technische Validierung durch die Enterprise Strategy Group unterstreicht die anhaltende Führungsrolle von Huawei im Bereich der Speichertechnologie-Innovation. Auch in Zukunft werden wir unsere Innovationsbemühungen weiter vertiefen und dazu beitragen, die digitale und intelligente Transformation in allen Branchen zu beschleunigen."

Weitere Informationen finden Sie auf: https://omdia.tech.informa.com/commissioned-research/articles/huawei-new-gen-oceanstor-dorado-converged-all-flash-storage

Über die Enterprise Strategy Group

Die Enterprise Strategy Group, die nun zu Omdia gehört, bietet fokussierte und umsetzbare Marktinformationen, Nachfrageseitenforschung, Analystenberatung, GTM-Strategieberatung, Lösungsvalidierungen und maßgeschneiderte Inhalte zur Unterstützung des Kaufs und Verkaufs von Unternehmenstechnologien.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923844/Huawei.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/der-konvergente-all-flash-speicher-oceanstor-dorado-der-neuen-generation-von-huawei-hat-die-technische-validierung-der-enterprise-strategy-group-erfolgreich-bestanden-302702870.html

03.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2285096 03.03.2026 CET/CEST