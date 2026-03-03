EQS-News: Der US-Energieminister Chris Wright kehrt zum Powering Africa Summit 2026 zurück, um über den Zugang zu Energie und über saubere Kochlösungen zu diskutieren

EQS-News: EnergyNet Ltd. / Schlagwort(e): Konferenz

Der US-Energieminister Chris Wright kehrt zum Powering Africa Summit 2026 zurück, um über den Zugang zu Energie und über saubere Kochlösungen zu diskutieren



03.03.2026

US-Energieminister Chris Wright nimmt erneut am Powering Africa Summit (PAS) teil, der vom 19.–20. März 2026 in Washington, D.C., stattfindet, um bei einem informellen Gespräch über Energiezugang und saubere Energie zum Kochen zu sprechen.

Nachdem er beim 10. PAS 2025 bereits eine Grundsatzrede gehalten und an einem informellen Gespräch teilgenommen hat, wird Energieminister Wright auch in diesem Jahr auf dem Gipfel mit politischen Entscheidungsträgern und Branchenführern über die Zusammenarbeit zwischen den USA und Afrika in den Bereichen Energieinfrastruktur, kritische Mineralien und Investitionsstrategien diskutieren.

Aufbauend auf dem letztjährigen Schwerpunkt „Die Zukunft der Energiepartnerschaft zwischen den USA und Afrika“ soll auf dem PAS 2026 ermittelt werden, wie sich die US-Außenpolitik unter der derzeitigen Regierung verändert, u. a. durch investitionsgestützte Handelsdiplomatie.

Im Rahmen des diesjährigen Themas „Stärkung der Partnerschaft zwischen den USA und Afrika: Energieinfrastruktur, kritische Mineralien und Investitionsstrategien“ werden die Fortschritte seit dem PAS 2025 und die Rolle der gegenseitigen Abkommen bei der Förderung der Entwicklung kritischer Mineralien und der Steigerung des Handels zwischen den USA und Afrika beleuchtet.

Einige der wichtigsten Veranstaltungen des Gipfels werden sich mit groß angelegten Infrastrukturinvestitionen, Garantien und Finanzierungen befassen. Des Weiteren wird die Frage diskutiert, wie Gasstrategien zwischen den USA und Afrika die Energiesicherheit und den bilateralen Handel verbessern können. Es werden hochrangige Regierungsmitglieder an dem Gipfel teilnehmen, darunter:

S.E., der Ehrenwerte Jeremiah Kpan Koung, Vizepräsident von Liberia

S.E., der Ehrenwerte Dr. Ing. Habtamu Itefa Geleta, Minister für Wasser und Energie, Äthiopien

S.E., der Ehrenwerte John Abdulai Jinapor, Minister für Energie und Grünen Wandel, Ghana

Makhtar Diop, geschäftsführender Direktor der International Finance Corporation (IFC), wird zur Eröffnung des Gipfels anwesend sein, ebenso wie Adam Cortese, CEO von Sun Africa, dem Spezialisten für erneuerbare Energielösungen, der als Sponsor des Gipfels die Begrüßungsrede halten wird.

Cortese dazu: „Sun Africa ist stolz darauf, den Powering Africa Summit 2026 in diesen für die Zusammenarbeit zwischen den USA und Afrika im Energiebereich so wichtigen Zeiten unterstützen zu dürfen. Die kontinuierliche Führungsrolle und das Engagement von Minister Wright unterstreichen den wachsende Einsatz für praktische, investitionsorientierte Lösungen, die den Zugang zu Energie ausbauen und Chancen bei wichtigen Mineralien und Infrastrukturen eröffnen. Wir freuen uns auf einen konstruktiven Dialog mit Ministern, politischen Entscheidungsträgern und Partnern aus der Industrie, um Initiativen voranzutreiben, die für beide Seiten von Vorteil sind und auf Pragmatismus und Rentabilität aufbauen, um so nachhaltigen Erfolg zu gewährleisten, der auch in Zukunft Bestand haben wird.“

Zu den hochrangigen Vertretern anderer führender globaler Unternehmen, Agenturen und Institutionen gehören:

John Jovanovic, Vorsitzender, U.S. Export-Import Bank (EXIM)

Nicholas Checker, leitender Beamter der Abteilung für afrikanische Angelegenheiten, US-Außenministerium

Thomas Hardy, stellvertretender Direktor und COO, U.S. Trade and Development Agency (USTDA)

Daniel Petrie, amtierender Stabschef, Millennium Challenge Corporation (MCC)

Nancy Rivera, MD, U.S. International Development Finance Corporation (DFC)

Simon Gosling, Geschäftsführer von EnergyNet, kommentierte: „Wir sind stolz darauf, nächsten Monat erneut am 11. Powering Africa Summit in Washington D.C. teilnehmen zu können freuen uns natürlich, auch Energieminister Chris Wright auf dem Gipfel begrüßen zu dürfen, um mit Interessenvertretern zu sprechen und die Zukunft der Beziehungen zwischen den USA und Afrika zu erörtern. Auf dem letztjährigen Gipfel sprach der Minister über Amerikas [gesamtstaatlichen Ansatz] für die Zusammenarbeit mit afrikanischen Staaten. Wir freuen uns, dass wir jetzt so breit gefächerte, hochrangige Vertreter und Vertreterinnen aus den Bereichen Regierung, Energie, EXIM, DFC, MCC und Handel gewinnen konnten, die die notwendigen Einblicke in die Politik der Trump-Regierung gewähren können.“



Neben dem Sponsor des Gipfels, Sun Africa, treten Petrodex als Hauptsponsor, Genesis Energy als Sponsor der Networking-App und das Lagos State Office of Works als Partner der afrikanischen Regierung auf. Weitere Sponsoren sind Endeavor Energy, Denham Capital, Mission 300 und HYDRO-LINK. Zu den assoziierten Sponsoren gehören ABSA, Alliant, Allied Talent Partners, A&O Shearman, Nant Power, NRECA International und McDermott, Will & Schulte.

Veröffentlicht von der APO Group im Auftrag von EnergyNet Ltd.

Download Abbildung: https://apo-opa.co/40FpWFQ

