EQS-News: Huawei stellt die intelligente Xinghe-Lösung zur Verkehrsverschlüsselung vor, um eine quantensichere Grundlage für WANs zu schaffen

BARCELONA, Spanien, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- Huawei hat auf dem MWC Barcelona 2026 die intelligente Lösung zur Verkehrsverschlüsselung „Xinghe" vorgestellt, die Netzwerkintelligenz und Quantensicherheit vereint. Diese innovative Lösung bewältigt zwei Herausforderungen – die Minderung von Quanten-Sicherheitsbedrohungen und die Senkung der Kosten für den Aufbau von Unternehmensnetzwerken –, um Branchen weltweit dabei zu unterstützen, ihren Übergang zu Quanten-Sicherheit zu beschleunigen.

Ethan Liu (VP of Huawei Data Communication Router Domain) and Ana SÃ¡nchez (CFO of ALEA) at the release ceremony

In seiner Rede betonte Fernando Lopez Montes, IP CTO bei der spanischen Unternehmensabteilung von Huawei, dass die beschleunigte Kommerzialisierung des Quantencomputings und die eskalierenden Cybersicherheitsbedrohungen die Transformation von Kommunikationsnetzwerken hin zu mehr Intelligenz, Effizienz und intrinsischer Sicherheit vorantreiben. Er hob die Xinghe Intelligent Network Traffic-Encryption Integration Solution hervor und erklärte, dass sie eine praktikable, kostengünstige und hochsichere Netzwerkgrundlage der nächsten Generation für verschiedene Branchen biete.

Die Cybersicherheit ist zunehmend bedroht. Quantencomputer sollen drei Jahre früher als geplant auf den Markt kommen, und die Zunahme von Quantenangriffen nach dem Prinzip „Jetzt sammeln, später entschlüsseln" erhöht die kritischen Risiken für Branchen wie die Finanzwirtschaft erheblich. Herkömmliche externe Lösungen für die Quantenschlüsselverteilung (Quantum Key Distribution, QKD) erfordern hingegen eigenständige Geräte und erhebliche Investitionen, wobei die Kosten für Geräte und Glasfaserinstallationen über 60 % der Gesamtinvestitionskosten ausmachen – ein wesentliches Hindernis für die breite Einführung von Quantenverschlüsselungsnetzwerken.

Huawei begegnet diesen Herausforderungen mit der intelligenten Lösung zur Integration von Datenverkehrsverschlüsselung von Xinghe, die zwei technologische Durchbrüche bietet.

Durchbruch 1: Das erste integrierte QKD-Board der Branche, das das Quantensicherheitsnetzwerk und das Kommunikationsnetzwerk miteinander verbindet.

Dieses Board kann direkt in einen Router der NetEngine 8000E-Serie eingesetzt werden, wodurch die Bereitstellung eigenständiger Quantenverschlüsselungsgeräte entfällt. Es revolutioniert die Netzwerkinfrastruktur, indem es fortschrittliche Quantensicherheit direkt in bestehende Systeme integriert, die Architektur vereinfacht und gleichzeitig die Implementierungszeiten verkürzt.

Durchbruch 2: Einzigartiger hochpräziser Algorithmus zur Geräuschreduzierung, der Quanten-, Verhandlungs- und Kommunikationskanäle in einem integriert.

Dank dieses innovativen Algorithmus können nun alle drei Signaltypen nahtlos über eine einzige Glasfaser übertragen werden, wodurch zusätzliche Geräte oder Glasfasern überflüssig werden und die Gesamtinvestitionskosten um über 60 % gesenkt werden können.

Die intelligente Verkehrsverschlüsselungs-Integrationslösung von Xinghe integriert nahtlos Netzwerkintelligenz und intrinsische Quantensicherheit, wodurch die Hindernisse für die Implementierung der Quantenverschlüsselung erheblich reduziert und gleichzeitig robuste Sicherheitsverbesserungen erzielt werden.

Huawei engagiert sich für bahnbrechende Fortschritte in den Bereichen Netzwerkintelligenz und Quantensicherheit und arbeitet mit globalen Partnern zusammen, um intelligente, sichere und effiziente intelligente WANs der nächsten Generation zu entwickeln. Gemeinsam wollen wir eine quantensichere Grundlage schaffen, die die digitale Welt befähigt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923811/Ethan_Liu__VP_Huawei_Data_Communication_Router_Domain__Ana_S_nchez.jpg

