EQS-News: Huawei veröffentlicht den Bericht „Fully Connected Industrial Networks" mit dem Ziel, die Modernisierung der Architektur intelligenter Fabriken voranzutreiben

BARCELONA, Spanien, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- Während des MWC Barcelona 2026 veranstaltete Huawei sein Forum für Fertigungsunternehmen und Großunternehmen zum Thema „Intelligente Fabrikmodernisierungen steigern die digitale Produktivität". Fast 100 Kunden, Partner und Experten aus der Branche kamen zusammen, um über die digitale und intelligente Entwicklung der Fertigungsindustrie zu diskutieren.

Während der Veranstaltung veröffentlichten Liu Chao, Vizepräsident von Huawei und CEO der Business Unit Manufacturing and Large Enterprises von Huawei, sowie weitere Gäste den Bericht „Fully Connected Industrial Networks " (kurz der Bericht). Der Bericht basiert auf den eigenen Erfahrungen von Huawei und Benchmark-Beispielen aus der Branche und enthält eine zukunftsorientierte Prognose zu vier wichtigen Trends im Bereich der industriellen Netzwerke: allgegenwärtiger Zugang, konvergente Konnektivität, autonome Netzwerke und integrierte Netzwerksicherheit. Diese Trends bieten Herstellern wichtige Chancen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen.

In seiner Rede erklärte Liu Chao, Vizepräsident von Huawei und CEO der Business Unit Manufacturing & Large Enterprises von Huawei, dass Huawei in den letzten drei Jahren mehr als 27.000 Kunden aus der Fertigungsindustrie und großen Unternehmen weltweit betreut habe und der Kundenstamm um mehr als 50 % gewachsen sei. Dieser Erfolg ist auf die unabhängigen Innovationen von Huawei im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), die umfangreichen Erfahrungen in der Fertigung und ein kontinuierlich wachsendes Branchenökosystem zurückzuführen. Darüber hinaus hat Huawei mit mehr als 1.500 Partnern bei der Entwicklung von Lösungen zusammengearbeitet, was einem Anstieg von 20 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Zeitalter der intelligenten Welt haben Unternehmen ihren Fokus von der Diskussion über das „Warum" auf die Erforschung des „Wie" und „Was" im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz (KI) verlagert. Durch seine Beteiligung an Hunderten von KI-Projekten hat Huawei festgestellt, dass die effektive Implementierung von KI die Kombination aus leistungsstarken Basismodellen und hochwertigen branchenspezifischen Daten erfordert, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Gleichzeitig muss die IT-Architektur die zukünftige Geschäftsentwicklung und organisatorische Transformation unterstützen. Daher verbreiten sich KI-Anwendungen rasch von den IT-Abteilungen auf die Geschäftsabteilungen. Die Schlüsselelemente für die KI-Implementierung in Produktion und Fertigung stehen in engem Zusammenhang mit den neuen Fähigkeiten, die im Bericht „Fully Connected Industrial Networks" (Vollständig vernetzte industrielle Netzwerke) vorgestellt werden.

Als Reaktion auf die im Bericht skizzierten Trends hat Huawei auf dieser Veranstaltung eine Reihe von Smart-Factory-Lösungen vorgestellt, darunter ein konvergentes Produktionsnetzwerk, mit dem Ziel, die intelligente Transformation von Fertigungsunternehmen zu unterstützen. Diese Lösungen basieren auf drei Kernkompetenzen: IT/OT-Konvergenz, drahtlose Bereitstellung sowie integrierte Sicherheit und O&M. Sie umfassen hochzuverlässige und anpassungsfähige Produkte sowie ein umfassendes Ökosystem und wurden bereits erfolgreich in Tausenden von Fertigungsstätten eingesetzt, wo sie eine starke Leistung erzielen.

Das IT/OT-konvergierte, hochzuverlässige Produktionsnetzwerk nutzt Technologien wie Multichassis Link Aggregation Group (M-LAG) für nahtlose Upgrades sowie Kernprodukte wie industrielle Switches, um eine Netzwerkzuverlässigkeit von 99,999 %, eine Bandbreite von 10 Gbit/s und eine geringe Latenz zu gewährleisten. Diese erfüllen die Anforderungen einer kontinuierlichen Produktion und einer hochpräzisen Qualitätsprüfung. Die drahtlose Fabriklösung, die sich auf Wi-Fi 7-Wireless-Produkte für industrielle Szenarien konzentriert, reduziert die Anzahl der Netzwerkelemente (NEs). Dies garantiert höchste Flexibilität und beschleunigt Anpassungen an der Produktionslinie. Die integrierte Lösung für die Absicherung der Fabriknetzwerksicherheit und intelligentes O&M integriert fortschrittliche Technologien und Mechanismen zur Abwehr von Angriffen und verdoppelt gleichzeitig die O&M-Effizienz. Diese Leistung erfüllt die Anforderungen an die Datenkonformität und ermöglicht „autonom fahrende" Netzwerke.

Die Smart-Factory-Lösungen von Huawei stehen in vollem Einklang mit den zukunftsorientierten Erkenntnissen des Berichts „Fully Connected Industrial Networks" und bieten gleichzeitig eine robuste Netzwerkinfrastruktur für die Integration fortschrittlicher KI in die Fertigung. Diese Innovationen ermöglichen es Unternehmen, Kosten zu senken, die Qualität zu verbessern und die Effizienz zu steigern, wodurch ihre intelligente Transformation beschleunigt wird.

Auch in Zukunft wird Huawei weiterhin mit Partnern aus der Industrie zusammenarbeiten, um die digitale und intelligente Transformation der Fertigung voranzutreiben und globale Hersteller bei der Erreichung einer hochwertigen Entwicklung zu unterstützen.

Weitere Informationen über die intelligenten Fertigungslösungen von Huawei finden Sie unter: https://e.huawei.com/en/industries/manufacturing.

