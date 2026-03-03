EQS-News: Katjes International beteiligt sich an der Weltmarke Missoni

EQS-News: Katjes International GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Kapitalmaßnahme

Katjes International beteiligt sich an der Weltmarke Missoni

Katjes International hat heute einen Vertrag zum Erwerb von rund 27% an Missoni unterzeichnet

Call Option auf weitere Anteile des Mehrheitseigentümers FSI

Vollzug der Transaktion im zweiten Quartal 2026 erwartet

Düsseldorf/Mailand, 03. März 2026 – Die Katjes International, die Markenholding der Katjes Gruppe, hat heute über ihre 100%ige Tochtergesellschaft, die Katjes Quiet Luxury, einen Vertrag zum Erwerb von rund 27% der Geschäftsanteile an der Missoni S.p.A. („Missoni“) unterschrieben. Die übrigen Geschäftsanteile werden zukünftig vom italienischen Wachstums-Equity Fonds FSI gehalten, welcher aktuell Minderheitsgesellschafter ist und im Zuge der Transaktion die Anteile der Familie Missoni vollständig übernimmt. Katjes International hat zusätzlich marktübliche Mitverkaufsverpflichtungen und -rechte mit FSI sowie eine Call Option auf die Anteile von FSI, um Mehrheitseigentümer werden zu können.

Die Katjes Quiet Luxury setzt nach dem Mehrheitserwerb von Bogner ihren Wachstumskurs fort und stärkt ihr Portfolio um eine weitere ikonische Marke im Bereich Konsumgüter in Europa. Der Vollzug steht unter Vorbehalt der Genehmigung der Kartellbehörden und wird im zweiten Quartal des Jahres 2026 erwartet.

Missoni ist eine weltweit bekannte und traditionsreiche italienische Luxusmarke und gilt als Ikone für hochwertige Fashion und Homeware mit dem unverwechselbaren Zickzack-Design. Die Marke ist im internationalen Luxussegment für Bademode, Ready-to-Wear und Lifestyle-Produkten fest etabliert.

„Die Kombination aus starker Heritage, unverwechselbarem Design und internationaler Reputation macht das Unternehmen zu einer echten Ikone des europäischen Luxussegments“, so Tobias Bachmüller, geschäftsführender Gesellschafter der Katjes International.

Die Kaufpreiszahlung erfolgt mehrheitlich aus eigenen Mitteln. Zusätzlich wurde die Unternehmensanleihe (WKN: A30V78/ISIN: NO0012888769) um weitere €15 Mio. auf €200 Mio. aufgestockt. Die Katjes International erwartet für das Geschäftsjahr 2025 im Umsatz und Ergebnis deutlich über der veröffentlichten Guidance zu liegen. Der Erstellungs- und Prüfungsprozess des Konzernabschlusses 2025 läuft derzeit noch.



ÜBER KATJES INTERNATIONAL

Die rechtlich selbständige Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam mit ihren Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes-Gruppe. Als Markenholding akquiriert die Katjes International Unternehmen mit starken und etablierten Konsumgütermarken in Europa. Weitere Informationen finden Sie unter www.katjes-international.de



Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Die Katjes International übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren bzw. weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

