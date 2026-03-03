EQS-News: Logitech G Studie: E-Sport tritt in ein goldenes Zeitalter ein

EQS-News: Logitech G / Schlagwort(e): Sonstiges

Eine internationale Untersuchung zeigt eine veränderte Einstellung gegenüber E-Sport und professionellen Gaming-Karrieren. Die Studie von Logitech G kommt zu folgenden Ergebnissen:

Mehr als die Hälfte (54 %) der Befragten weltweit betrachtet E-Sport als legitimen Karriereweg

Fast jeder Zehnte (8 %) würde sich für eine Karriere als professioneller Gamer entscheiden, wenn er noch einmal von vorne anfangen könnte

Knapp die Hälfte (49 %) der Generation Z befürwortet die Aufnahme von E-Sport in die Olympischen Spiele

Der E-Sport tritt in seine bisher transformativste Ära ein. Dies belegt eine umfassende globale Studie, die eine wachsende kulturelle Akzeptanz und einen signifikanten Anstieg der Zahl der Menschen aufzeigt, die professionelles Gaming als einen legitimen und erstrebenswerten Karriereweg ansehen.

Die neu veröffentlichte Studie, die auf den Angaben von 18.000 Befragten in 12 Ländern basiert, zeigt, dass fast jeder Zehnte (8 %) weltweit eine Karriere als professioneller Gamer wählen würde, wenn er neu anfangen könnte. Damit rangiert dieser Berufswunsch vor Tätigkeiten wie Politiker (6 %), Personalvermittler (6 %) oder professioneller Rennfahrer (5 %). Bei den Befragten der Generation Z gehört professionelles Gaming mit 15 % zu den Top-Karrierewünschen, wenn sie die Möglichkeit hätten, neu anzufangen oder eine neue Karriere zu wählen. Im Vergleich dazu sind es bei den Millennials 10 %, bei der Generation X 7 % und bei den Babyboomern nur 3 %.

Auch die Wahrnehmung von Gaming als legitime Karriere verändert sich. Mehr als die Hälfte (54 %) der Menschen weltweit gibt an, dass E-Sport ein anerkannter Berufsweg ist. Bei den jüngeren Generationen steigt dieser Wert stark an, auf 67 % bei der Generation Z und 60 % bei den Millennials. Märkte wie Brasilien (87 %), Südkorea (82 %), China (79 %) und die Schweiz (70 %) zeigen die größte Zustimmung, während mehrere europäische Nationen skeptischer bleiben.

Die Zuschauerzahlen unterstreichen die kulturelle Dynamik des E-Sports. Das Weltfinale von League of Legends im Jahr 2024 erreichte ein weltweites Spitzenpublikum von 50 Millionen Zuschauern (Riot Games/Stream Hatchet) und übertraf damit viele große traditionelle Sportübertragungen bei Weitem. Auch die Zuschauerzahlen bei Live-Events boomen: Mehr als 62.000 Zuschauer füllten die Arena bei den Honor of Kings KPL Grand Finals 2025 in Peking (Hero Esports).

Trotz des Wachstums des Sektors bestehen weiterhin Hürden. Zu den größten Bedenken, die Menschen davon abhalten, eine E-Sport-Karriere anzustreben, gehören das finanzielle Risiko (42 %), der hohe Wettbewerbsdruck (34 %) und die mangelnde Unterstützung durch Eltern oder Gesellschaft (31 %). Die meisten Befragten glauben jedoch, dass diese Herausforderungen lösbar sind, und fordern eine breitere Berichterstattung in den Mainstream-Medien, professionelle Trainingseinrichtungen, klarere Bildungswege und eine größere Transparenz bei den Verdienstmöglichkeiten.

Das weltweite E-Sport-Publikum erreichte 2024 611 Millionen Menschen, und Prognosen gehen von 641 Millionen bis Ende 2025 aus (Xrep). Die Branche wird derzeit auf 2,1 Mrd. USD bewertet, wobei Prognosen einen Anstieg auf 7,5 Mrd. USD bis 2030 voraussagen, der hauptsächlich durch Sponsoring-Einnahmen getragen wird (Verified Market Research). Diese Zahlen sind Teil eines größeren globalen Gaming-Marktes, der 2025 voraussichtlich 197 Mrd. USD erreichen wird, was einem Wachstum von +7,5 % im Jahresvergleich entspricht (Newzoo).

Die Dynamik zur Integration des E-Sports in globale Sportstrukturen hält an, trotz der Verzögerungen bei den ersten Olympischen E-Sport-Spielen. Das Internationale Olympische Komitee hat sein Engagement für die Austragung der Spiele bekräftigt, obwohl ein neuer Gastgeber noch nicht bestätigt wurde.

Die Meinungen über die Aufnahme von E-Sport in die regulären Olympischen Spiele bleiben jedoch geteilt: 49 % der Generation Z befürworten die Aufnahme, verglichen mit einem von fünf (21 %) Babyboomern. Die Daten zeigen auch eine deutliche Kluft darüber, welche aufstrebenden Aktivitäten die Öffentlichkeit für olympiawürdig hält. Während Rhythmische Sportgymnastik, Sportklettern, Skateboarding und Surfen die stärkste Unterstützung erhalten, nimmt diese bei weniger traditionellen Disziplinen ab.

F. Welche der folgenden Sportarten halten Sie, falls zutreffend, für eine Aufnahme in die Olympischen Spiele jetzt oder in Zukunft am geeignetsten?

E-Sport liegt mit 22 % im Mittelfeld – vor Squash, Lacrosse und Netball –, aber deutlich vor Randvorschlägen wie Völkerball, Minigolf und Becherstapeln, die auf minimale Begeisterung stoßen. Die Rangliste unterstreicht, dass kompetitives Gaming, obwohl die Meinungen darüber gemischt bleiben, immer noch als geeigneter für eine olympische Aufnahme angesehen wird als mehrere andere unkonventionelle Anwärter.

Derek Perez, Global Communications Gaming Lead bei Logitech G, kommentierte:

„E-Sport hat sich zu einer globalen kulturellen Kraft entwickelt und schafft bedeutende Karrierewege in den Bereichen Technologie, Kreativität und Hochleistung. Unsere Studie zeigt eine klare und wachsende Anerkennung des kompetitiven Gamings als legitimen Beruf.“

„Seit mehr als zwei Jahrzehnten spielt Logitech G eine zentrale Rolle bei der Gestaltung des kompetitiven Gaming-Ökosystems. Wir arbeiten mit Elite-Spielern, -Teams und -Ligen zusammen und investieren weltweit in Programme im Breiten-, Amateur- und Hochschulsport. Wir setzen uns weiterhin dafür ein, Spieler, Gamer und Kreative auf jeder Ebene zu fördern und sicherzustellen, dass die Branche auf eine inklusive und zugängliche Weise weiterwächst.“

Mehr als 50 Jahre nach den ersten Turnieren hat sich der E-Sport zu einem globalen Ökosystem entwickelt, das Wettbewerb, Technologie, Bildung und Unterhaltung umfasst. Während das Publikum wächst, die Ambitionen sich ändern und die Legitimität zunimmt, nähert sich der E-Sport nicht mehr seinem Höhepunkt, sondern tritt in seine Blütezeit ein.

Während diese Dynamik zunimmt, steigert die neue PRO X2 SUPERSTRIKE von Logitech G die Wettbewerbsleistung weiter und führt das bahnbrechende Haptic Inductive Trigger System (HITS) für eine ultraschnelle, anpassbare Auslösung und präzises haptisches Feedback ein. Entwickelt für eine Reaktionsfähigkeit auf Profi-Niveau, kombiniert sie eine reduzierte Klicklatenz mit dem fortschrittlichen HERO 2 Sensor und einer langen Akkulaufzeit, um die Geschwindigkeit und Präzision zu liefern, die heutige Spieler fordern.

Über die Studie

Die Studie wurde von Logitech G in Zusammenarbeit mit Censuswide in Auftrag gegeben. Die Umfrage umfasste insgesamt 18.000 Befragte, davon 1.500 pro Markt: Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Polen, die Schweiz, Schweden, USA, Brasilien, Südkorea, China und Australien. Der Befragungszeitraum war vom 20.01.26 bis zum 29.01.26. Censuswide hält sich an die Grundsätze der Market Research Society, die auf den ESOMAR-Prinzipien basieren, beschäftigt deren Mitglieder und ist Mitglied des British Polling Council. *Zusätzliche Daten, die die Ergebnisse von Logitech G stützen, stammen von Riot Games/Stream Hatchet, Hero Esports, Xrep, Verified Market Research und Newzoo.

Über Logitech

Logitech entwickelt softwaregestützte Hardware-Lösungen, die Unternehmen zum Erfolg verhelfen und Menschen bei der Arbeit, beim Schaffen, Spielen und Streamen verbinden. Als Verbindungspunkt zwischen Menschen und der digitalen Welt ist es unsere Mission, das menschliche Potenzial bei Arbeit und Spiel auf eine Weise zu erweitern, die gut für die Menschen und den Planeten ist. Logitech International wurde 1981 gegründet und ist ein börsennotiertes Schweizer Unternehmen, das an der SIX Swiss Exchange (LOGN) und am Nasdaq Global Select Market (LOGI) kotiert ist. Finden Sie Logitech und seine anderen Marken, einschließlich Logitech G, auf www.logitech.com oder im Unternehmensblog.

Logitech, Logitech G und LIGHTSPEED sind Marken oder eingetragene Marken von Logitech Europe S.A. und/oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Weitere Informationen über Logitech und seine Produkte finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.logitech.com.

Alle anderen Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden in dieser Pressemitteilung nur zu Identifikationszwecken verwendet. Die Verwendung dieser Namen, Logos und Marken impliziert keine Billigung.

