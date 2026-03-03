EQS-News: Mehr Auswahl für Reisebüros: HomeToGo integriert Ferienhaus-Inventar in Amadeus Bistro Portal

EQS-News: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Produkteinführung

Mehr Auswahl für Reisebüros: HomeToGo integriert Ferienhaus-Inventar in Amadeus Bistro Portal

Luxemburg, 3. März 2026 – HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), Europas führende Ferienhausgruppe, gab heute bekannt, eine strategische Partnerschaft mit Amadeus, einem weltweit führenden Anbieter von Technologien für die Reisebranche, dessen offene Plattform das gesamte Reise-Ecosystem verbindet, einzugehen. Im Zentrum der Kooperation steht eine neue, maßgeschneiderte Lösung von HomeToGo, die einen exklusiven Zugang zu seinem Portfolio an Ferienunterkünften bietet. Diese Lösung richtet sich an die große Gruppe der Reisebüros, die Amadeus Bistro Portal nutzen – das führende Tool für Suche und Angebotsvergleich der Reisebranche. Die Integration basiert auf HomeToGo_PRO Doppelgänger, der Produktpalette für Distributionslösungen von HomeToGo. Sie ermöglicht allen lizenzierten Amadeus Reisebüros den nahtlosen Zugriff auf das umfangreiche Portfolio an hochwertigen Ferienhäusern und -wohnungen von HomeToGo sowie deren Buchung direkt im System. Reisebüros können für ihre Kund*innen so noch gezielter die ideale Unterkunft für deren Bedürfnisse finden.

Über Amadeus Bistro Portal erreicht HomeToGo nun ein breites Netzwerk von Reisebüros in der gesamten DACH-Region. Die neue HomeToGo_PRO Doppelgänger-Lösung wurde dabei gezielt auf die Anforderungen von Amadeus zugeschnitten. Die Plattform verbindet eine intuitive Bedienung mit leistungsstarken B2B-Funktionen, wie dem Teilen von Merklisten oder detaillierten Buchungsübersichten, die präzise auf den Arbeitsalltag in professionellen Reisebüros abgestimmt sind.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick:

Intuitive Suche und Buchung: Reisebüros können weltweit hochwertige Angebote von Ferienunterkünften durchsuchen und reservieren - und zudem bei jeder Buchung attraktive Provisionen verdienen.

Nahtlose Integration: Das Gateway lässt sich direkt in die wichtigsten Buchungs- und Beratungssysteme einbinden - einschließlich Reservierungssysteme (CRS) und Paxlounge - und garantiert somit eine reibungslose Kommunikation mit den Kund*innen.

Dedizierter Support: Partner profitieren vom Zugang zum spezialisierten B2B-Kundenservice Team von HomeToGo – eine Kernkompetenz der HomeToGo_PRO Doppelgänger-Lösungen.

Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Amadeus. Gemeinsam bringen wir die Vielfalt des HomeToGo-Portfolios direkt in das Zentrum eines großen Netzwerks an Reisebüros. Diese Zusammenarbeit unterstreicht die Leistungsstärke unserer HomeToGo_PRO Doppelgänger-Technologie: Wir bieten eine voll integrierte Lösung, die präzise auf die Anforderungen des B2B-Marktes zugeschnitten ist und sich perfekt in die täglichen Arbeitsprozesse der Reisebuchungsexpert*innen einfügt. Diese Zusammenarbeit zweier Technologieführer in der Reisebranche zahlt direkt auf unsere Vision ‚Unlocking Better Stays‘ ein, indem wir professionellen Reisebüros eine umfangreiche Auswahl an erstklassigen Ferienunterkünften zur Verfügung stellen.”

Ljiljana Budalic, Director Product Management Leisure bei Amadeus: „Wir sehen in der Partnerschaft mit HomeToGo enorme Synergien. HomeToGo überzeugt durch eine starke internationale Präsenz und teilt unseren konsequenten Fokus auf die Bedürfnisse der Reisebüros. Durch die Integration der HomeToGo-Lösung erweitern wir unser Portfolio an Reiseoptionen signifikant. Dass die neuen Objekte nahtlos mit dem bestehenden Angebot in Bistro Portal gesucht und verglichen werden können, bietet einen echten Mehrwert für den Beratungsprozess.“

Erleben Sie das Gateway auf der ITB 2026

Interessierte sowie bestehende Amadeus-Agenturpartner sind herzlich eingeladen, den HomeToGo-Stand (Halle 9, #209) auf der ITB 2026 zu besuchen, um das neue Gateway in einer Live-Demonstration kennenzulernen. Die Integration wird am Dienstag, den 03.03., und Mittwoch, den 04.03., jeweils von 16:00 bis 18:00 Uhr live präsentiert. Darüber hinaus bietet Amadeus an seinem Stand (Halle 5.1, #112) während der gesamten Messe Live-Demos an. Amadeus-Partner, die diese Vorteile testen möchten, können zudem einen kostenlosen Testzugang nutzen. Für weitere Detailfragen stehen die Amadeus Account Manager jederzeit zur Verfügung.



Über die HomeToGo Group

HomeToGo wurde 2014 in Berlin gegründet. Heute ist HomeToGo Europas führende Ferienhausgruppe und kombiniert sein B2B-Segment HomeToGo_PRO mit seinem AI-gestützten B2C-Marktplatz. HomeToGo ist offizieller Reisepartner und Top-Sponsor des deutschen Fußball Bundesliga-Vereins 1. FC Union Berlin.

HomeToGo_PRO bietet innovative Software- und technologiebasierte Servicelösungen für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienhäusern. Mit mehr als 20 Millionen Angeboten von Ferienhäusern und -wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte B2C-Marktplatz von HomeToGo Reisende nahtlos mit der perfekten Unterkunft für jede Reise rund um die Welt.

HomeToGo wurde in Europa gegründet und aufgebaut. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/



About Amadeus

Amadeus verbessert das Reiseerlebnis für jeden und überall, indem das Unternehmen zu Innovation, Partnerschaft und Verantwortung für Menschen, für Orte und unseren Planeten anregt.

Die Amadeus Technologie unterstützt die Reise- und Tourismusbranche, regt offenere Arbeitsweisen und vernetzteres Denken an, in dessen Mittelpunkt der Reisende steht. Die offene Plattform des Unternehmens verbindet das weltweite Reise- und Hospitality-Ecosystem von Start-ups bis hin zu wichtigen Branchenakteuren und Regierungen. Gemeinsam transformiert die Branche die Art und Weise des Reisens.

Amadeus arbeitet daran, das Reisen zu einer treibenden Kraft für soziales und ökologisches Gemeinwohl zu machen. Es ist eine gemeinsame Verantwortung für den Schutz und die Weiterentwicklung der Menschen und Orte, die Reisende besuchen. Das Unternehmen stellt damit sicher, dass das Reisen weiterhin einen positiven Beitrag für die Welt leistet.

Um neue Anforderungen zu erfüllen und Herausforderungen zu lösen, setzt Amadeus auf Innovation. Die Belegschaft ist global und divers, umfasst 150 Nationalitäten und hat eine große Leidenschaft für Reisen und Technologie.

Amadeus gehört zum IBEX 35 und ist an der spanischen Börse unter AMS.MC notiert. In den letzten 13 Jahren ist das Unternehmen mit dem Dow Jones Sustainability Index ausgezeichnet worden.

Amadeus. It’s how travel works better.

Erfahren Sie mehr über Amadeus unter www.amadeus.com.



Medienkontakt

Isabel Nacke

press@hometogo.com

