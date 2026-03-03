EQS-News: oToBrite präsentiert auf der embedded world 2026 Vision-AI-Lösungen für die Automobilindustrie, während der Markt für physikalische KI wächst

EQS-News: oToBrite Electronics, Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

HSINCHU, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- Nach der CES zeichnet sich das Jahr 2026 als entscheidendes Jahr für physikalische KI ab, da Roboter und unbemannte Fahrzeuge auf dem Weg zu einem skalierbaren Einsatz in der realen Welt sind. Auf der embedded world 2026 wird oToBrite seine Vision-KI-Lösungen in Automobilqualität für autonome Roboter und unbemannte Fahrzeuge vorstellen, die zuverlässige Wahrnehmung und Lokalisierung für reale Anwendungen bieten.

oToBrite will present its automotive-grade Vision-AI solutions at the embedded world 2026.

Da der Einsatzbereich von Innenräumen auf komplexe Innen- und Außenbereiche ausgeweitet wird, wird eine Zuverlässigkeit auf Automobilniveau unerlässlich, um eine stabile Leistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen zu gewährleisten.

Laut dem Bericht „ Physical AI Market Size, Share & Forecast 2026–2035" von Acumen Research and Consulting wird der weltweite Markt für physikalische KI 2026 voraussichtlich ein Volumen von rund 6,44 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2035 auf 82,79 Milliarden US-Dollar wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 32,8 % entspricht. Der Bericht identifiziert Computer Vision als das größte und am schnellsten wachsende Technologiesegment, angetrieben durch Fortschritte in der Robotik, Edge-KI und den zunehmenden Einsatz autonomer Funktionen in realen Umgebungen.

Um der wachsenden Nachfrage nach robuster, bildbasierter Wahrnehmung in physikalischen KI-Anwendungen gerecht zu werden, wird oToBrite seine Kameramodule in Automobilqualität und Lösungen auf Systemebene für autonome Roboter und unbemannte Fahrzeuge vorstellen. Die 1–8-MP- GMSL2-Kameramodule des Unternehmens werden gemäß den IATF 16949-Standards hergestellt und erfüllen die Schutzklassen IP67/IP69K. Sie bieten Staub- und Wasserbeständigkeit sowie eine Bildübertragung über große Entfernungen mit geringer Latenz, die für raue Außenumgebungen geeignet ist.

Das VIO-Kameramodul ( Visual-Inertial Odometry) integriert eine IMU und einen Kalman-Filter, um vibrationsbedingte Bildverschiebungen zu minimieren und die Stabilität der Lokalisierung und Positionsschätzung in dynamischen und unebenen Außenumgebungen zu verbessern.

Auf Systemebene integriert oToSLAM vier Surround-View-Kameramodule in Automobilqualität mit einer einzigen ECU und ermöglicht so eine hochpräzise Lokalisierung und Echtzeit-3D-Umgebungswahrnehmung in komplexen Außenumgebungen. Darüber hinaus unterstützen die Multi-Kamera-Entwickler-Kits oToAdapter-GMSL-AGX-Orin und oToAdapter-GMSL-Orin-Nano für NVIDIA Jetson-Plattformen bis zu acht bzw. vier GMSL2-Kameramodule und liefern bis zu 275 TOPS und 67 TOPS KI-Leistung für die synchronisierte Multi-Kamera-Verarbeitung.

Zusammen umfassen diese Angebote alles von Kameramodulen in Automobilqualität und der Integration von Mehrkamerasystemen bis hin zu fortschrittlichen Wahrnehmungstechnologien und bilden einen umfassenden Vision-Technologie-Stack, der das kontinuierliche Wachstum von physikalischen KI-Anwendungen unterstützt. Alle Produkte werden auf der embedded world 2026, Halle 2, Stand 2-313, ausgestellt.

