EQS-News: PALFINGER STEIGT NACH STARKER PERFORMANCE WIEDER IN DEN ATX AUF

PRESSEMITTEILUNG BERGHEIM, ÖSTERREICH AM 3. MÄRZ 2026

PALFINGER STEIGT NACH STARKER PERFORMANCE WIEDER IN DEN ATX AUF

Das Indexkomitee der Wiener Börse hat heute entschieden, die PALFINGERAG in den AustrianTradedIndex(ATX) aufzunehmen. Der Eintritt in den ATX reflektiert die erfolgreiche Entwicklung der PALFINGER-Aktie in den vergangenen Jahren. Im Jahr 2025 stieg der Aktienkurs der PALFINGER AG um rund 70 Prozent, während sich das Handelsvolumen an der Wiener Börse vervielfachte.

2025 wurde von zwei zentralen Meilensteinen geprägt: Im August platzierte PALFINGER erfolgreich seine eigenen Aktien und erzielte dabei einen Emmissionserlös von EUR 100 Mio. Damit erhöhte sich der Freefloat auf nun 43,8 Prozent. Im September präsentierte das Unternehmen seine neue Strategie 2030+, mit der PALFINGER die Weichen für weiteres nachhaltiges und profitables Wachstum gestellt hat.

„Die Aufnahme in den ATX bestätigt, dass PALFINGER längst zu den prägenden Industrieunternehmen Österreichs zählt, mit globaler Innovationskraft und stabilem Wachstum“, sagt Andreas Klauser, CEO der PALFINGER AG. „Nach einem erfolgreichen Jahr 2025 ist nach 16 Jahren der Wiedereinstieg in den Leitindex auch Anerkennung für den nachhaltigen Kurs, den unsere Teams weltweit verfolgen.“

Mit der Aufnahme in den Leitindex gewinnt PALFINGER zusätzliche Sichtbarkeit am Kapitalmarkt. Neue Investoren, insbesondere Fonds, die den ATX-Index abbilden bzw. primär in ATX-Aktien investieren, stärken künftig das Handelsvolumen und die internationale Präsenz der Aktie.

„Die Aufnahme in den ATX ist ein weiterer Beleg für unsere erfolgreiche Kapitalmarktarbeit und das Vertrauen, das uns unsere Investoren entgegenbringen“, erläutert Felix Strohbichler, CFO der PALFINGER AG. „Nach der erfolgreichen Platzierung unserer eigenen Aktien setzen wir weiter auf hohe Transparenz und Nähe zum Kapitalmarkt.“

Die Indexanpassung tritt am 23. März 2026 in Kraft. PALFINGER wird ab diesem Datum im ATX gelistet und in die relevanten österreichischen und internationalen Indexprodukte integriert. PALFINGER zählt damit künftig zu den 20 führenden börsenotierten Unternehmen Österreichs.

↗ÜBER PALFINGER

PALFINGER setzt mit innovativen Kran- und Hebelösungen weltweit Maßstäbe. Als ein führendes Technologie- und Maschinenbauunternehmen transformiert PALFINGER die Bedürfnisse seiner Kunden in nahtlos integrierte Lösungen. Ein breites Produktportfolio und regionaler Footprint ermöglichen ausbalanciertes profitables Wachstum. Dabei liefert PALFINGER herausragende Performance mit dem Versprechen von Lifetime Excellence über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg.

Rund 12.000 Mitarbeitende, 30 internationale Fertigungsstandorte und ein globales Vertriebs- und Servicenetzwerk sorgen für weltweite Nähe zum Markt.

Seit 1999 an der Wiener Börse notiert, erzielte die PALFINGER AG im Jahr 2025 einen Umsatz von 2,34 Milliarden Euro.

Rückfragehinweis:

Hannes Roither | VP Investor Relations | PALFINGER AG

M +43 664 206 9247 | h.roither@palfinger.com

Text und entsprechendes Bildmaterial stehen unter „News” auf der Internetseite www.palfinger.com zur Verfügung.

