EQS-News: RevitaLash® Cosmetics lanciert 5-in-1 Leave-In Haarmaske und Spülung

EQS-News: RevitaLash Cosmetics / Schlagwort(e): Produkteinführung

RevitaLash® Cosmetics lanciert 5-in-1 Leave-In Haarmaske und Spülung



03.03.2026 / 14:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die neueste Multitasking-Kur der Marke sorgt für kräftigeres, gesünder aussehendes Haar

VENTURA, Kalifornien, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- RevitaLash® Cosmetics, der international anerkannte Marktführer im Bereich Wimpern-, Augenbrauen- und Haarpflege, gibt die aufregende Markteinführung seiner neuen Leave-In Hair Mask & Conditioner bekannt; eine bahnbrechende 5-in-1-Aufbaupflege, die dem Haar tiefe Feuchtigkeit, Schutz und Stärke verleiht, ohne es zu beschweren.

RevitaLash Cosmetics 20th Anniversary Logo

Diese innovative Mehrzweckformel bietet die nährenden, glättenden und feuchtigkeitsspendenden Vorteile einer herkömmlichen Haarmaske, ohne Ausspülen, ohne schwere Rückstände und ohne zusätzlichen Zeitaufwand. Die leichte Leave-in-Behandlung ist für alle Haartypen geeignet und farbecht. Sie ist ideal für trockenes, stumpfes, plattes oder brüchiges Haar und besonders vorteilhaft für dünner werdende oder geschädigte Strähnen, die nach neuer Vitalität und Glanz suchen.

Die Leave-In Hair Mask & Conditioner ist eine nährstoffreiche Mischung aus Inhaltsstoffen, die das Haar vor Umwelteinflüssen und Hitzestyling schützt (Labortests ergaben einen Hitzeschutz bis zu 450°F/232°C*) und gleichzeitig für stärkere, widerstandsfähigere Strähnen sorgt. Eine nährende Mischung aus Tamanu-, Kokosnuss-, Avocado-, Jojoba- und Moringa-Öl, zusammen mit Trehalose, hydrolysierter Hyaluronsäure und Amaranth-Peptiden, spendet tiefenwirksam Feuchtigkeit, glättet und verbessert die Frisierbarkeit.

„Wir freuen uns, unser Haarpflegeportfolio um ein Produkt mit mehreren Wirkungen zu erweitern, das den Kauf - und die Anwendung - von vier zusätzlichen Produkten ersetzen kann, und das in einer Zeit, in der die Verbraucher nach Einfachheit streben und ihren Geldbeutel schonen wollen. Die Tatsache, dass es auch professionelle Ergebnisse liefert, ist das Tüpfelchen auf dem i", sagt Lori Jacobus, President und Global CMO von RevitaLash® Cosmetics. „Unsere neue Leave-In-Haarmaske und -Spülung bietet den Verbrauchern die tiefenwirksamen Pflegevorteile einer Maske mit dem Komfort einer leichten Leave-In-Spülung, so dass es einfacher denn je ist, jeden Tag für kräftigeres, glänzenderes und widerstandsfähigeres Haar zu sorgen."

Die Leave-In Hair Mask & Conditioner wurde zur Ergänzung der Volumizing Hair Collection der Marke entwickelt und lässt sich nahtlos in die tägliche Routine integrieren. Nach der Reinigung und Pflege tragen die Anwenderinnen einfach eine zentimetergroße Menge auf das feuchte, handtuchtrockene Haar von den mittleren Längen bis zu den Spitzen auf und bürsten und stylen es dann wie gewohnt.

Die Formel ist von Dermatologen geprüft, klinisch getestet, hypoallergen, vegan, tierversuchsfrei und frei von Parabenen, Phthalaten und Gluten. Es ist stolz darauf, in den U.S.A. hergestellt zu werden.

RevitaLash® Cosmetics Leave-In Haarmaske & Spülung (90 mL /) 3.0 fl oz) kostet $42.50 und wird ab dem 1. März in autorisierten Salons, Spas, im Fachhandel und auf revitalash.com erhältlich sein.

Über RevitaLash® Cosmetics RevitaLash® Cosmetics ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung fortschrittlicher Produkte zur Verschönerung von Wimpern, Augenbrauen und Haaren. Die 2006 eingeführte Kollektion umfasst den preisgekrönten RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner und den RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner und ist in Arztpraxen, Spas, Salons und im Fachhandel in über 70 Ländern erhältlich. Als Unterstützer von gemeinnützigen Brustkrebsinitiativen spendet RevitaLash® Cosmetics einen Teil des Erlöses an Forschungs- und Aufklärungsinitiativen und hilft so der Brustkrebsgemeinschaft das ganze Jahr über, nicht nur im Oktober. Informationen finden Sie unter www.revitalash.com.

*Ergebnisse einer kontrollierten Laborstudie mit Leave-In Hair Mask & Conditioner im Vergleich zu shampooniertem Haar. Keratin-Denaturierung gemessen über 4 Wärmeanwendungen.

RevitaLash Cosmetics Leave-In Hair Mask & Conditioner

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2917459/RevitaLash_Cosmetics___20th_Anniversary_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2917460/RevitaLash_Cosmetics___Leave_In_Hair_Mask_and_Conditioner.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/revitalash-cosmetics-lanciert-5-in-1-leave-in-haarmaske-und-spulung-302697764.html

03.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2284872 03.03.2026 CET/CEST