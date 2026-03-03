EQS-News: VARON empfiehlt Atemwegsgesundheit im Winter, während Deutschland saisonale Gesundheitsherausforderungen erlebt

EQS-News: Varon oxygen concentrator / Schlagwort(e): Sonstiges/ESG

VARON empfiehlt Atemwegsgesundheit im Winter, während Deutschland saisonale Gesundheitsherausforderungen erlebt



03.03.2026 / 07:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





BERLIN, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- Obwohl der Winter sich dem Ende zuneigt, hält das kalte Wetter in Deutschland üblicherweise noch ein paar Wochen an. betont VARON weiterhin den Schutz der Atemwege sowie das Bewusstsein für Herzgesundheit. Kalte Temperaturen, trockene Raumluft durch Heizungen und saisonale Viren können Atembeschwerden bei Senioren und Menschen mit chronischen Atemwegs- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen verstärken. Während der Wintermonate wird die Aufrechterhaltung stabiler Sauerstoffwerte und komfortabler Atemumgebungen besonders wichtig für das tägliche Wohlbefinden.

Varon Oxygen Concentrator

Gesundheitsexperten weisen darauf hin, dass Winterluft in der Regel trockener ist, was die Atemwege reizen und den natürlichen Atemkomfort verringern kann. Auch reduzierte körperliche Aktivität im Freien während der kalten Monate kann die Durchblutung und die Sauerstoffaufnahme beeinträchtigen.

„Zugängliche Atemunterstützung zu Hause kann Familien helfen, während der Wintermonate eine bessere Lebensqualität aufrechtzuerhalten", sagte der CEO des Unternehmens.

Empfehlungen zum Schutz der Gesundheit im Winter

Gesundheitsspezialisten empfehlen mehrere Gewohnheiten zur Unterstützung der Atemwegsgesundheit im Winter:

Ausgewogene Luftfeuchtigkeit in Innenräumen aufrechterhalten, um die Atemwege zu schützen

Ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen, um die Funktion von Lunge und Atmungssystem zu unterstützen

Leichte Indoor-Übungen durchführen, um die Durchblutung zu fördern

Atemkomfort während Schlaf und Ruhephasen überwachen

Längere Exposition gegenüber kalter Luft ohne angemessenen Schutz vermeiden

Diese Maßnahmen helfen, die Atembelastung zu reduzieren und gleichzeitig die Herz- und Lungengesundheit während der Wintersaison zu unterstützen.

Sauerstofftherapie für den Winterkomfort zu Hause

Für Haushalte, die zusätzliche Atemunterstützung suchen, empfiehlt VARON seine Atemwegstechnologie für die häusliche Gesundheitsvorsorge. Der VARON VH-3 Pro Sauerstoffkonzentrator für den Heimgebrauch bietet kontinuierliche Sauerstofftherapie für den langfristigen täglichen Einsatz.

Das Gerät unterstützt das Wohlbefinden im Winter, indem es einen stabilen Sauerstofffluss in Innenräumen liefert, in denen Heizsysteme die Luftfeuchtigkeit reduzieren können. Der besonders leise Betrieb hilft Nutzern, auch während langer Winternächte einen erholsamen Schlaf zu bewahren. Die energieeffiziente Technologie unterstützt zudem eine längere Nutzung, insbesondere für Senioren, die eine kontinuierliche Atemunterstützung benötigen.

Der VH-3 Pro verfügt außerdem über eine intelligente Sauerstoffbefeuchtungstechnologie, die durch Heizsysteme verursachte Trockenheit und Reizungen reduzieren kann. Dank der geringen Geräuschentwicklung kann das Gerät während Arbeit, Studium oder Schlafenszeit unauffällig betrieben werden.

Engagement für Atemwegsgesundheit

VARON erweitert weiterhin zugängliche Lösungen für die Atemwegsgesundheit für deutsche Haushalte, die mit saisonalen Gesundheitsproblemen konfrontiert sind. Das Unternehmen setzt auf intelligente Sauerstofftherapie-Technologie zur Unterstützung moderner häuslicher Gesundheitsversorgung.

Über VARON VARON entwickelt fortschrittliche Atemwegstechnologie mit Fokus auf intelligente Sauerstofftherapie-Lösungen für moderne Gesundheitsbedürfnisse.

Medienkontakt Unternehmen:VARONEmail: support@varoninc.de

Website:https://varoninc.de/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2660036/5830533/varon_oxygen_concentrator_logo_Logo.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/varon-empfiehlt-atemwegsgesundheit-im-winter-wahrend-deutschland-saisonale-gesundheitsherausforderungen-erlebt-302702062.html

03.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2284242 03.03.2026 CET/CEST