EQS-News: Von der kulturellen Ikone zum kommerziellen Weg: MagicLab definiert die Zukunft der Robotik auf dem MWC neu

EQS-News: MagicLab / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

Von der kulturellen Ikone zum kommerziellen Weg: MagicLab definiert die Zukunft der Robotik auf dem MWC neu



03.03.2026 / 22:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





BARCELONA, Spanien, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem Mobile World Congress (MWC Barcelona) 2026 feierte MagicLab mit seinem Frühlingsfest-Roboter sein Debüt im Ausland. Damit präsentierte das Unternehmen die neuesten Fortschritte in seiner Robotertechnologie, beschleunigte seine Globalisierungsstrategie und stärkte den Einfluss von „Made in China" weiter.

MagicLab stellte eine Vielzahl von Roboterprodukten vor, darunter GEN1, MagicBot Z1 und die MagicDog-Serie, und demonstrierte damit seine technischen Innovationen und seine Anpassungsfähigkeit an verschiedene Szenarien. GEN1 trat erstmals als „internationaler Einkaufsführer" in Erscheinung und wechselte fließend zwischen Spanisch und Englisch, um mit Kunden aus aller Welt zu interagieren, wodurch seine Multitasking-Fähigkeiten und seine Anpassungsfähigkeit an verschiedene Szenarien unter Beweis gestellt wurden.

Der MagicBot Z1 hingegen stellte nicht nur den Tanz der Frühlingsfest-Gala nach, sondern führte auch den internationalen Hit „Makeba" auf. Die präzise Synchronisation und Zusammenarbeit der Roboter demonstrierte Chinas Vertrauen in seine fortschrittlichen Fertigungskapazitäten.

Der von MagicLab ausgestellte „Machine Panda" stand im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Mit seinen lebensechten Bewegungen und seinem kulturellen Charme zog er Besucher aus aller Welt an und veranschaulichte die Integration der chinesischen Robotik in die globalen Märkte.

Es wird berichtet, dass ein biomimetischer „Roboter-Panda", der am Stand von MagicLab ausgestellt war, große Aufmerksamkeit bei den Besuchern erregte. Der Roboter ist in der Lage, Bewegungen wie Kopfneigungen und Pfotengesten auszuführen. Um eine natürlichere Kopfbewegung zu erreichen, implementierte das Forschungs- und Entwicklungsteam ein Kopfantriebssystem mit drei Freiheitsgraden und führte spezielle Optimierungen an der mechanischen Struktur, dem Steuerungssystem und dem Wärmemanagement durch, um koordinierte Bewegungen und eine stabile Leistung während der Live-Demonstrationen zu gewährleisten.

Als weltweit führende Veranstaltung für die Technologiebranche gilt der MWC weithin als wichtiges Tor zum europäischen und weiteren internationalen Markt. In diesem Jahr feierte MagicLab mit seinem Roboter „Spring Festival Gala" sein Debüt auf dem MWC. Der Auftritt von MagicLab war nicht nur eine Präsentation der technologischen Fähigkeiten des Unternehmens im Ausland, sondern auch ein starkes Signal für seine beschleunigte Globalisierungsstrategie und sein Bestreben, eine führende Position in der globalen Robotikindustrie einzunehmen.

Seit dem Start seiner Internationalisierungsstrategie 2025 ist MagicLab in 27 Ländern und Regionen tätig, wobei der Umsatz im Ausland stetig auf über 30 % gestiegen ist. Die globale Expansion des Unternehmens ist in eine Wachstumsphase eingetreten und zeugt von einer starken internationalen Wettbewerbsfähigkeit.

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/von-der-kulturellen-ikone-zum-kommerziellen-weg-magiclab-definiert-die-zukunft-der-robotik-auf-dem-mwc-neu-302703070.html

03.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2285172 03.03.2026 CET/CEST