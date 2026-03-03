Europäische Kommission erteilt Morcamilast (ME3183) von Meiji Seika Pharma den Status als Orphan-Arzneimittel zur Behandlung der Palmoplantaren Pustulose

Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (Hauptsitz: Tokio, President und Representative Director: Toshiaki Nagasato) gab heute bekannt, dass Morcamilast (vorgeschlagener internationaler nicht-proprietärer Name; Entwicklungscode: ME3183), ein selektiver Phosphodiesterase-4 (PDE4)-Inhibitor, von der Europäischen Kommission den Status als Arzneimittel für seltene Leiden (Orphan-Arzneimittel) zur Behandlung von Palmoplantarer Pustulose (PPP) erhalten hat.

Palmoplantare Pustulose ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung, die durch die Entstehung zahlreicher steriler Pusteln an den Handflächen und Fußsohlen gekennzeichnet ist. Die Patienten leiden häufig unter Schmerzen und Juckreiz (Pruritus). Die Erkrankung kann zudem mit Nagelveränderungen und Gelenkschmerzen einhergehen. Da die Läsionen an den Handflächen für andere sichtbar sind und die Läsionen an den Fußsohlen Schmerzen beim Gehen verursachen können, ist die Funktionsfähigkeit im Alltag oft beträchtlich eingeschränkt, was zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Lebensqualität führt. Die Pathophysiologie der PPP unterscheidet sich von der Psoriasis und der Psoriasis pustulosa. Angesichts der Schwierigkeit der Behandlung besteht ein klarer Bedarf an neuen Therapieoptionen.

Morcamilast ist ein neuartiger, oral verfügbarer, selektiver PDE4-Inhibitor, der von Meiji Seika Pharma entdeckt wurde. In vorklinischen Pharmakologiestudien zeigte er eine stärkere entzündungshemmende Wirkung als bereits zugelassene PDE4-Inhibitoren, einschließlich einer etwa 30-fach stärkeren Hemmung der TNF-±-Produktion bei gleichzeitig geringer Verteilung im Gehirn. Darüber hinaus deutet eine klinische Studie bei Patienten mit Psoriasis vulgaris auf eine hohe therapeutische Wirksamkeit hin, was das Potenzial von Morcamilast als neue Behandlungsoption für Entzündungskrankheiten untermauert. Die Ergebnisse dieser Studie wurden in der Fachzeitschrift für Dermatologie Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology (https://doi.org/10.1111/jdv.20863) veröffentlicht.

Zusätzlich zu Plaque Psoriasis wird Meiji Seika Pharma auch Entwicklungs- und Vermarktungsmöglichkeiten, einschließlich potenzieller Partnerschaften, prüfen, um Morcamilast so früh wie möglich für Patienten mit PPP verfügbar zu machen.

Meiji Seika Pharma treibt die Entwicklung von Morcamilast für Autoimmunerkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf voran und setzt sich weiterhin dafür ein, Patienten so schnell wie möglich sichere und wirksame Behandlungen zur Verfügung zu stellen.

