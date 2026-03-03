Europas Börsen beschleunigen Talfahrt - Ölpreise steigen

Frankfurt, 03. Mrz (Reuters) - Der sich ⁠ausweitende Nahost-Konflikt und die Furcht vor einer neuen Inflationswelle angesichts rapide steigender Energiepreise lassen die europäischen Aktienmärkte einbrechen.

Der Dax rutschte am Dienstag mehr als vier Prozent auf bis zu 23.604 Zähler ab; der EuroStoxx50 büßte ebenfalls vier Prozent auf 5748 Punkte ein. "Die Angst vor einer Ölknappheit infolge der Sperrung der Straße von Hormus löst heute eine Verkaufswelle aus", kommentierte IG-Analyst Christian Henke. Je länger die strategisch wichtige Meerenge abgeschnitten ist, desto teurer könnte Öl werden. "Und infolgedessen befürchten die Anleger einen Inflationsschock."

Die Furcht vor Lieferausfällen aus den Förderländern im ‌Nahen Osten trieb Rohöl der Sorte Brent in der Spitze um 9,5 Prozent auf bis zu 85,12 Dollar je Barrel. US-Öl WTI verteuerte sich um knapp neun Prozent auf bis zu 77,58 Dollar je Barrel. Die Ausweitung des Konflikts ließ auch die Gaspreise sprunghaft steigen. Der europäische Future schoss mehr als ⁠50 Prozent auf 65,50 Euro ⁠je Megawattstunde. Zum Wochenauftakt hatte der Preis bereits um rund ein Drittel zugelegt. "Dieser Anstieg, ausgelöst durch knappe Lager und den LNG‑Stopp Katars, weckt böse Erinnerungen an die Preissteigerungen des Jahres 2022", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank.

STRASSE VON HORMUS IM FOKUS

Der Luftkrieg der USA und Israels gegen den Iran hat sich seit den ersten Angriffen am Samstag ausgeweitet. Israel griff den Libanon an, woraufhin der Iran mit Angriffen auf die Energieinfrastruktur in den Golfstaaten und auf Tanker in der Straße von Hormus reagierte, durch die normalerweise ein Fünftel der weltweiten Öl- und Flüssigerdgaserzeugung transportiert wird. Tanker und Containerschiffe meiden die Straße von Hormus, nachdem Versicherer den Versicherungsschutz für die Schiffe ‌gekündigt haben und die globalen Transportraten für Öl und Gas stark gestiegen sind. Der Iran hat ‌die strategisch wichtige Straße von Hormus für geschlossen erklärt. Der Kommandeur der Revolutionsgarden drohte, jedes Schiff, das die Meerenge dennoch zu passieren versuche, in Brand zu setzen.

Seit Beginn der Angriffe in der Region wurde die Öl- und Gasinfrastruktur in mehreren Ländern aufgrund von Schäden oder auch vorsorglich stillgelegt. Katar hat die Produktion von Flüssigerdgas eingestellt, Israel hat die Förderung in einigen ⁠Gasfeldern gestoppt, Saudi-Arabien hat seine größte Raffinerie nach einem Drohnenangriff geschlossen, und die Produktion im irakischen Kurdistan ist praktisch zum Erliegen gekommen.

INFLATION STEIGT AN

Überraschend sind die Preise im ‌Euroraum bereits vor dem Nahost-Krieg angezogen und nähren damit die hochgekochten Inflationssorgen. Waren und ⁠Dienstleistungen verteuerten sich im Februar um durchschnittlich 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Experten hatten für Februar mit einer Stabilisierung auf 1,7 Prozent gerechnet.

Ein längerer Krieg im Nahen Osten kann laut EZB-Chefvolkswirt Philip Lane die Inflation über einen Anstieg der Energiepreise anheizen. Das könne sich auch negativ auf die Konjunktur auswirken, sagte der Ire der "Financial Times". Die deutsche Wirtschaftsweise Veronika Grimm warnte unterdessen vor einem neuen Energieschock für Deutschland durch die Eskalation im Nahen ‌Osten.

Die Furcht vor einer neuen Inflationswelle führte auch zu einem Ausverkauf an den Anleihemärkten. Im ⁠Gegenzug zogen die Renditen von Staatsanleihen in Deutschland, den USA und ⁠Großbritannien an. Im Euroraum rechneten Händler inzwischen mit einer geringen Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung der EZB bis Jahresende. Zuvor hatten sie noch eine Wahrscheinlichkeit von rund 40 Prozent für eine Zinssenkung eingepreist.

Der Abwärtssog an den Märkten erfasste sämtliche Sektoren. Angeführt wurden die Verluste von den Finanzwerten. Der wichtigste europäische Bankenindex brach um bis zu fünf Prozent ein. Vor allem britische Kreditinstitute gerieten unter die Räder, da Börsianer davon ausgingen, dass sie stärker von Risiken im Nahen Osten betroffen sind. Auch der Versicherungssektor rutschte mehr als vier Prozent ab. Selbst der Energiesektor blieb trotz der gestiegenen Preise nicht verschont und gab knapp zwei Prozent nach. Höhere Preise sind zwar ein Gewinnbringer, können in einem risikoscheuen Umfeld aber auch die Nachfrage abwürgen.

Unter Druck blieb auch der Reisesektor. Lufthansa-Aktien gaben erneut mehr als vier Prozent nach. Bei den Einzelwerten ließ zudem ein verhaltener Ausblick die Aktien des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf einbrechen. Mit einem Minus von knapp 20 Prozent war die Aktie des Nivea-Herstellers ⁠auf dem Weg zum bislang größten Tagesverlust. Der Markt habe zwar bereits mit einem vorsichtigen Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 gerechnet, sagte ein Händler. "Aber im ungünstigsten Fall kein Wachstum und sinkende Margen sind eine negative Überraschung."

