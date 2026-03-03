Swiss Prime Site Solutions / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Fünfte Kapitalerhöhung für den Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC)



Erste Kapitalerhöhung nach erfolgreichem Börsengang

Nach dem erfolgreichen Börsengang am 9. Dezember 2025 plant die Fondsleitung eine Kapitalerhöhung zur weiteren Stärkung und Diversifikation des Portfolios. Seit der Kotierung an der SIX Swiss Exchange steht der Fonds erstmals auch privaten Anlegerinnen und Anlegern offen. Die Zeichnungsfrist für die geplante Kapitalerhöhung ist auf April 2026 angesetzt. Das angestrebte Emissionsvolumen liegt zwischen CHF 40 und 80 Millionen. Die detaillierten Emissionskonditionen werden rechtzeitig vor Beginn der Zeichnungsfrist veröffentlicht.

Strategische Mittelverwendung

Die Kapitalaufnahme dient dem strategiekonformen Ausbau des Portfolios und folgt einem klaren, langfristig ausgerichteten Investitionsplan. Für die geplante Kapitalerhöhung wurde eine gezielte Deal Pipeline aufgebaut, die mehrere attraktive Transaktionsopportunitäten umfasst. Diese tragen zur weiteren Portfoliodiversifikation bei und erhöhen nachhaltig das Ertragspotenzial.

Fondsportrait

Der Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC) eröffnet Investoren Zugang zu einem attraktiven Portfolio an ertragsstarken Schweizer Gewerbeimmobilien. Das Anlagegefäss ist offen für Privatanleger und institutionelle Kunden und ist an der SIX kotiert. Im Fokus stehen renditestarke Gewerbeimmobilien an wirtschaftlich gefestigten Standorten in der ganzen Schweiz. Der Fonds setzt auf breite Diversifikation, hohe Cashflow-Stabilität und überzeugende Rendite-Risiko-Profile. Ziel ist es, stabile Erträge zu generieren und den Anlegerinnen und Anlegern regelmässig attraktive Ausschüttungen zu erwirtschaften. Der SPSS IFC hält die Immobilien im direkten Besitz, somit werden die Erträge und Kapitalgewinne beim Fonds selbst besteuert und sind beim Anleger (Privat- und Geschäftsvermögen) mit Wohnsitz in der Schweiz steuerfrei.

Zug, 3. März 2026

Zug, 3. März 2026

Kapitalerhöhung im April 2026 geplant

Emissionsvolumen: ca. CHF 40 – 80 Mio.

Erste Kapitalerhöhung seit der erfolgreichen Börsenkotierung an der SIX Swiss Exchange vom 9. Dezember 2025

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Monika Gadola Hug, Head Client Relations Tel. +41 58 317 16 31, monika.gadolahug@sps.swissAndrea Schaller, Media Relations Tel. +41 58 317 17 51, andrea.schaller@sps.swiss

Swiss Prime Site Solutions AG

Swiss Prime Site Solutions ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten Swiss Prime Site AG. Der Real Estate Asset Manager verfügt über CHF 14.3 Mrd. Assets under Management sowie eine Entwicklungspipeline von CHF 1.5 Mrd. und entwickelt massgeschneiderte Dienstleistungen und Immobilienlösungen für Kunden. Die Swiss Prime Site Solutions AG verfügt über eine Zulassung der FINMA als Fondsleitung nach Art. 2 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 5 Abs. 1 FINIG.



