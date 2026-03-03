IAEA: Neue Schäden an Gebäuden iranischer Atomanlage

dpa-AFX
WIEN (dpa-AFX) - Inmitten der Angriffe Israels und der USA gegen den Iran hat die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA) neue Schäden an Eingangsgebäuden der unterirdischen Urananreicherungsanlage in Natans bestätigt. Die Organisation geht nicht davon aus, dass Radioaktivität freigesetzt und die Anlage weiter beschädigt worden ist, wie sie mitteilte./mrd/DP/mis

