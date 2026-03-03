Iran-Krieg belastet Dax: Weitere Verluste erwartet

Die Anleger bleiben am Dienstag am deutschen Aktienmarkt besorgt wegen möglicher Auswirkungen des Iran-Konflikts. Der Dax dürfte im Zuge weiter steigender Ölpreise schwach in den Handel starten. Im Chart droht er nach der gestern unterschrittenen 50-Tage-Linie auch noch unter die 100-Tage-Linie zu rutschen, die aktuell bei gut 24.400 Punkten verläuft. Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein Prozent tiefer auf 24.395 Punkte.

Unter den Anlegern geht weiter die Sorge vor einer Energiekrise um. Die Angriffe der USA und Israels auf militärische Infrastrukturen des Iran ging über Nacht weiter und umgekehrt greift Teheran als Reaktion unter anderem Ziele in den Golfstaaten an. "Die militärische Eskalation im Nahen Osten erhöht die Risiken für die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte erheblich", schrieben am Morgen die Experten der NordLB.

Der Straße von Hormus als Öl- und Gasroute komme dabei eine zentrale Bedeutung zu, aber auch der Dauer und Intensität der Auseinandersetzung. "Je länger die Interventionen anhalten und je weiter sich die Angriffe auf andere Länder in der Region ausweiten, desto höher ist das Risiko, um von einem echten, belastenden Ereignis für die Kapitalmärkte auszugehen", schrieben die NordLB-Experten. Bei der Commerzbank wird angesichts steigender Ölpreise auch wieder auf Inflationsrisiken verwiesen.

Wall Street zeigt sich stabil

Die US-Börsen haben sich am Montag trotz des Iran-Kriegs stabil gezeigt. Sowohl die Experten von JPMorgan als auch von Morgan Stanley sehen in Kursschwächen Kaufgelegenheiten für längerfristig orientierte Anleger. Von den ISM-Daten zur Stimmung in der US-Industrie gingen derweil gemischte Impulse aus.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 48.904 - 0,15 Prozent S&P 500 6.881 + 0,04 Prozent Nasdaq 24.992 + 0,13 Prozent

Asien verzeichnet Verluste

Inflations- und Wirtschaftssorgen wegen des Iran-Krieges haben die Börsen Asiens am Dienstag belastet. Grund sind höhere Energiepreise, weil der Iran die Straße von Hormus als Knotenpunkt des Öl- und Gastransport gesperrt hat. Zuvor hatten die USA und Israel den Iran angegriffen.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 56.155 - 3,28 Prozent Hang Seng 25.805 - 1,00 Prozent CSI 300 4.659 - 1,46 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 129,29 - 0,19 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,71 + 0,011 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,06 + 0,011 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Preis Veränderung Brent 79,45 USD + 1,71 USD WTI 72,40 USD + 1,21 USD

Termine Unternehmen

06:30 CHE: VAT, Jahreszahlen

07:00 CHE: SIG Group, Jahreszahlen

07:00 CHE: Kühne & Nagel, Jahreszahlen

07:00 FRA: Thales, Jahreszahlen

08:00 DEU: Schaeffler, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz)

08:00 DEU: Beiersdorf, Jahreszahlen (8.30 Analysten- und Pressekonferenz)

10:30 DEU: DZ-Bank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.

10:30 DEU: Hettich Holding GmbH und Co. KG, Jahreszahlen, Kirchlengern

18:00 NLD: ASM International, Jahreszahlen

18:00 USA: Warner Music Group, Hauptversammlung

Termine Unternehmen ohne Zeitangaben

USA: Target, Q4-Zahlen

USA: Best Buy, Q4-Zahlen

USA: Kfz-Absatz 2/26

Termine Konjunktur

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 1/26

00:50 JPN: Investitionen Q4/25

06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

09:00 CZS: BIP Q4/25 (vorab)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

