IRW-News: ACCESS Newswire: Tochtergesellschaft von Pacific Avenue Capital Partners übernimmt Care.com von IAC

LOS ANGELES, CA / ACCESS Newswire / 2. März 2026 / Pacific Avenue Capital Partners (Pacific Avenue), eine Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in Los Angeles, die sich auf Unternehmensausgliederungen und andere komplexe Transaktionen im Mittelstand spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass eine Tochtergesellschaft von Pacific Avenue eine Vereinbarung zum Erwerb von Care.com von IAC Inc. (NASDAQ:IAC) abgeschlossen hat.

Care.com ist eine führende Plattform und Marke im wachsenden 400-Milliarden-$-Markt für Familienbetreuung und stützt sich auf das größte Online-Netzwerk von Kinder- und Seniorenbetreuern mit abgeschlossener Hintergrundprüfung in den USA.

Care.com betreibt sowohl einen skalierten Verbrauchermarktplatz als auch eine Plattform für Arbeitgeberleistungen. Seit 2007 haben sich mehr als 45 Millionen Menschen an Care.com gewandt, um Kinderbetreuung, Seniorenbetreuung, Haustierbetreuung und Haushaltshilfe zu finden. Care.com arbeitet außerdem mit mehr als 700 Arbeitgebern zusammen, darunter viele der Fortune-100-Unternehmen, um Pflege-bezogene Leistungen anzubieten, die den Zugang zur Care.com-Plattform und umfassende Backup-Pflegelösungen zu Hause, in Zentren und durch Camps und Aktivitäten sowie eine breitere Palette von Pflegeunterstützungslösungen kombinieren.

Als eigenständiges Unternehmen wird Care.com seine Expansion im Arbeitgeberbereich beschleunigen und gleichzeitig seinen Verbrauchermarkt weiter stärken. Mit der Investition und Unterstützung von Pacific Avenue wird das Unternehmen Produktinnovationen schneller vorantreiben, seine Arbeitgeberpartnerschaften ausbauen und die Plattform für Millionen von Familien und Pflegekräften, die sich auf sie verlassen, verbessern.

Wir freuen uns sehr, die Transaktion mit Care.com bekannt zu geben - die erste Investition des Pacific Avenue Fund II. Die Transaktion steht im Einklang mit Pacific Avenues Erfolgsbilanz bei der Durchführung von Unternehmensausgliederungen zur Übernahme branchenführender Unternehmen. Care.com ist ein Branchenführer mit einer auf Vertrauen, einem guten Ruf und einem bewährten Führungsteam basierenden Marke. Care.com hat einen klaren Wachstumskurs als unabhängiges, eigenständiges Unternehmen vor sich. Wir freuen uns darauf, mit Brad, Michelle und dem Care.com-Team zusammenzuarbeiten, um das volle Potenzial des Unternehmens im Dienste von Familien, Pflegekräften und seinen Unternehmenspartnern zu erschließen.

- Chris Sznewajs, Gründer und Managing Partner von Pacific Avenue

Die Pflege ist grundlegend für die Lebensweise von Familien und die Arbeitsweise von Unternehmen, sagte Brad Wilson, CEO von Care.com. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, unsere Unterstützung für Familien und Pflegekräfte zu verstärken und gleichzeitig unser Angebot für Arbeitgeber zu erweitern, die erkennen, dass die Pflege ein Thema für die Belegschaft ist. Wir gehen mit Stärke, Klarheit und einem erneuten Engagement für den Aufbau der beliebtesten Plattform für Pflege in dieses nächste Kapitel.

Care.com startet mit einer profitablen Grundlage in dieses nächste Kapitel. Diese Transaktion versetzt uns in die Lage, weiter in unsere Plattform zu investieren, unsere Arbeitgeberpartnerschaften auszubauen und effizient zu skalieren, während wir gleichzeitig die Finanzdisziplin beibehalten, die unsere Leistung gestärkt hat, sagte Michelle Arbov, Chief Financial Officer von Care.com.

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2026 abgeschlossen werden.

Moelis & Company LLC fungierte als exklusiver Finanzberater von Pacific Avenue. Weil, Gotshal & Manges LLP fungierte als Rechtsberater von Pacific Avenue.

KPMG LLP erbrachte Dienstleistungen im Bereich Rechnungslegung und Steuerberatung. J.P. Morgan Securities LLC fungierte als exklusiver Finanzberater von IAC und Latham and Watkins LLP fungierte als Rechtsberater von IAC.

Über Pacific Avenue Capital Partners

Pacific Avenue Capital Partners ist eine globale Private-Equity-Gesellschaft mit Hauptsitz in Los Angeles und einer Niederlassung in Paris. Die Gesellschaft richtet ihr Hauptaugenmerk auf Unternehmensverkäufe und andere komplexe Situationen auf dem mittelständischen Markt. Pacific Avenue kann eine langjährige Erfahrung in den Bereichen M&A und Betriebe vorweisen, wodurch die Gesellschaft komplexe Transaktionen meistern und durch betriebliche Verbesserungen, Kapitalinvestitionen und beschleunigtes Wachstum Werte erschließen kann. Pacific Avenue verfolgt einen kooperativen Ansatz bei der Zusammenarbeit mit starken Managementteams, um dauerhafte und strategische Veränderungen zu fördern und gleichzeitig Unternehmen dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Pacific Avenue verfügte am 30. September 2025 über ein verwaltetes Vermögen von etwa 3,8 Milliarden $. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pacificavenuecapital.com.

