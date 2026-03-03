IRW-News: Deep Sea Minerals Corp.: Deep Sea Minerals Corp. signalisiert Absicht, Lizenzantrag gemäß dem Verfahren der US-Behörde NOAA einzureichen

IRW-PRESS: Deep Sea Minerals Corp.: Deep Sea Minerals Corp. signalisiert Absicht, Lizenzantrag gemäß dem Verfahren der US-Behörde NOAA einzureichen

Vancouver, BC, 3. März 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FSE: X45) (Deep Sea Minerals oder das Unternehmen) - ein auf die Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresboden spezialisiertes Unternehmen, das seinen Tätigkeitsschwerpunkt auf die Förderung kritischer Rohstoffe in der Tiefsee legt - freut sich, die Aufnahme von Gesprächen mit der US-Behörde National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) in Verbindung mit der Absicht des Unternehmens bekannt zu geben, die Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresboden im Rahmen des geltenden regulatorischen Rahmens der USA zu verfolgen.

Die Einleitung dieses Prozesses stellt einen wichtigen verfahrensrechtlichen Schritt im geplanten Fortschreiten durch das US-Regulierungsverfahren dar. Das Unternehmen beabsichtigt, einen umfassenden Antrag im Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Anforderungen von NOAA vorzulegen.

Dies ist ein klares Bekenntnis zu unserem Geschäftsplan, der insbesondere darauf ausgerichtet ist, das Unternehmen im Bereich hochwertiger kritischer Mineral-Assets innerhalb des regulatorischen Rahmens der Vereinigten Staaten zu positionieren, so James Deckelman, Chief Executive Officer von Deep Sea Minerals Corp. Wir sind der Ansicht, dass die US-Jurisdiktion einen transparenten, strengen und verlässlichen Weg für eine verantwortliche Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresboden bietet. Wir sehen dem konstruktiven Austausch mit NOAA im Rahmen des Antrags- und Prüfverfahrens entgegen.

Das Hauptaugenmerk von Deep Sea Minerals Corp. ist auf die verantwortliche Exploration und mögliche Erschließung von kritischen Mineralressourcen in der Tiefsee gerichtet, die für Technologien in Verbindung mit der Energiewende, nationaler Sicherheit und Lieferketten der fortschrittlichen Fertigungsindustrie unerlässlich sind. Das Unternehmen bleibt seinem Bekenntnis zu Umweltverantwortung, wissenschaftlicher Zusammenarbeit sowie zur Einhaltung aller geltenden Gesetze und regulatorischen Standards verpflichtet.

Das Unternehmen wird im weiteren Verlauf des Antragsverfahrens über weitere Fortschritte informieren.

ÜBER DEEP SEA MINERALS CORP.

Deep Sea Minerals Corp. ist ein Unternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Unterwasser-Mineralien befasst und dessen Hauptaugenmerk auf die Bewertung von Möglichkeiten zur Sicherung der zukünftigen Versorgung mit kritischen Mineralien durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Tiefsee-Mineral-Assets gerichtet ist.

Die Strategie des Unternehmens ist auf die Identifizierung von Gebieten und geologischen Gegebenheiten mit potenziellem Vorkommen von polymetallischen Knollensystemen fokussiert, die bekanntermaßen Kombinationen von Metallen enthalten, die für die Verteidigung, die industrielle Fertigung, die Infrastruktur für saubere Energie, moderne Elektronik und Lieferketten im Bereich der künstlichen Intelligenz relevant sein könnten. Diese Meeresbodenressourcen stellen einen weitestgehend unerschlossenen Teil der globalen Mineralversorgung dar und rücken weltweit immer mehr ins Zentrum politischer, wissenschaftlicher und regulatorischer Aufmerksamkeit.

Im Rahmen dieses Prozesses hat das Unternehmen erste Gespräche mit ausgewählten Regierungen und Behörden im Pazifikraum aufgenommen, um potenzielle Wege für zukünftige Explorationsinitiativen zu prüfen, vorbehaltlich der geltenden internationalen, nationalen und umweltrechtlichen Rahmenbedingungen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.deepseamineralscorp.com

