IRW-News: Nexcel Metals Corp.: Nexcel Metals meldet Ernennung von Herrn Ruan Kroukamp zum strategischen Berater zur Unterstützung der Weiterentwicklung des Wolframprojekts Burnt Hill

IRW-PRESS: Nexcel Metals Corp.: Nexcel Metals meldet Ernennung von Herrn Ruan Kroukamp zum strategischen Berater zur Unterstützung der Weiterentwicklung des Wolframprojekts Burnt Hill

Vancouver - 3. März 2026 / IRW-Press / Nexcel Metals Corp. (CSE: NEXX) (OTCQB: NXXCF) (FWB: 2OH) (Nexcel oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Herrn Ruan Kroukamp, BTech (Chemieingenieurwesen), BSc (Hons) Metallurgie, MBA, PMP®, zum metallurgischen Berater (der Berater) des Unternehmens bekannt zu geben. Herr Kroukamp wird das Unternehmen im Hinblick auf die metallurgische Strategie, die Optimierung der Fließschemata und die Prozessbewertung von Material aus seinem Wolframprojekt Burnt Hill in New Brunswick, Kanada, beraten.

Herr Kroukamp ist ein Metallurgieexperte mit über 22 Jahren weltweiter Erfahrung in den Bereichen Projektentwicklung, Betriebsmanagement und Mineralverarbeitung im Bereich Eisen-, Basis- und Edelmetalle. Seine Expertise umfasst Zerkleinerung, Flotation, sensorgestützte Erzsortierung und sowohl Pyro- als auch Hydrometallurgie sowie Ausrüstungsprüfung und die Entwicklung neuartiger Fließschemata. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Projektsteuerung, EPCM-Ausführung, Finanzanalyse und Betriebsbereitschaftsplanung für groß angelegte Bergbau- und Verarbeitungsbetriebe.

Herr Kroukamp ist derzeit als Studies Manager bei Ausenco tätig (seit 2024) und hatte zuvor leitende Positionen inne, unter anderem als Senior Project/Study Manager bei Glencore Technology (2021-2024) und als Operations Director bei der Cronimet Group (2013-2021). Zu Beginn seiner Karriere war er bei TOMRA Sorting Solutions, Magotteaux und Impala Platinum tätig und sammelte praktische Erfahrungen in den Bereichen metallurgischer Anlagenbetrieb, Prozessoptimierung und Raffinerieerweiterungsprojekte.

Insbesondere verfügt Herr Kroukamp über unmittelbare Erfahrung mit Wolframprojekten, unter anderem als Operations Director für die Erweiterung und Wiederinbetriebnahme der Wolframmine Mt Carbine in Queensland, Australien (2019). Er leitete ferner das Projekt der Wolframsortieranlage Panasqueira in Portugal, deren Schwerpunkt auf der Rückgewinnung von Wolfram aus Abfällen der Dichtemedientrennung mittels modularer Röntgensortiertechnologie lag. Darüber hinaus war er Mitautor eines auf der AusIMM Preconcentration Digital Conference (2020) vorgestellten Fachartikels mit dem Titel Vorkonzentration in der Wolframmine Mt Carbine mittels sensorgestützter Erzsortierung, in dem innovative Ansätze der Wolframgewinnung und -vorkonzentration beleuchtet werden.

Im Laufe seiner gesamten Karriere leitete Herr Kroukamp weltweit Machbarkeits- und Vormachbarkeitsstudien für große Bergbauerweiterungen und -wiederaufnahmen, unter anderem groß angelegte Projekte in den Bereichen Kupfer, polymetallische Sulfide, Zinn und Spezialmetalle mit einem Kapitalwert im Bereich von mehreren zehn bis mehreren hundert Millionen US-Dollar. Zu seinen Erfahrungen zählen zudem die strategische phasenweise Entwicklungsplanung, die Umsetzung kontinuierlicher Verbesserungen und die Schließung von operativen Leistungslücken im laufenden Betrieb.

Im Wolframprojekt Burnt Hill des Unternehmens wird Herr Kroukamp:

- die historischen metallurgischen Testarbeiten und Gewinnungsdaten prüfen und bewerten

- bei der Konzeption moderner metallurgischer Bestätigungsprogramme mitwirken

- die Möglichkeiten der Vorkonzentration, einschließlich potenzieller Erzsortierungsanwendungen, bewerten

- die Entwicklung optimierter Fließschemata unterstützen, die auf die Maximierung der Wolframgewinnung und der Konzentratqualität abzielen

- strategische Beiträge zur phasenweisen Projektentwicklung und zur Betriebsbereitschaft leisten.

Ruan verfügt über außergewöhnlich fundierte operative und metallurgische Erfahrung im Hinblick auf Wolfram, erklärte Hugh Rogers, CEO von Nexcel Metals. Seine unmittelbare Beteiligung an der Wiederinbetriebnahme und Erweiterung von Mt Carbine und seine Arbeit an Wolfram-Vorkonzentrationsprojekten liefern Nexcel wertvolle Erkenntnisse für die Auswertung historischer Daten und die Konzeption moderner metallurgischer Programme für Burnt Hill. Seine Erfahrung in der Zusammenarbeit mit globalen Engineering-Gruppen und großen Bergbauunternehmen stärkt unsere technische Grundlage im Zuge der Weiterentwicklung des Projekts.

Wolfram wird aufgrund seiner Bedeutung für die Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Werkzeugherstellung, Elektronik und fortschrittliche Fertigungsanwendungen in mehreren Jurisdiktionen als kritisches Mineral eingestuft. Nexcel ist der Ansicht, dass eine frühzeitige und technisch rigorose metallurgische Planung unerlässlich ist, um den Wert von Burnt Hill zu erschließen und das Entwicklungsrisiko zu reduzieren.

Das Unternehmen freut sich auf die enge Zusammenarbeit mit Herrn Kroukamp bei der Weiterentwicklung der technischen Bewertung und der Explorationsplanung im Wolframprojekt Burnt Hill.

Das Unternehmen gewährt dem Berater gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens (der Optionsplan) 50.000 Aktienoptionen. Gemäß dem Optionsplan berechtigt jede Option den Berater zum Erwerb einer (1) Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis, der dem Marktpreis am Tag der Gewährung entspricht.

Über das Wolframprojekt Burnt Hill

Das Wolfram-Molybdän-Konzessionsgebiet Burnt Hill, das sich über eine Fläche von ca. 1.540 Hektar im Zentrum von New Brunswick erstreckt, beherbergt eine angedeutete Ressource im Sinne von NI 43-101 von 1.761.000 Tonnen in einem Tagebau und Untertagebau mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,292 % WO3, 0,007 % MoS2 und 0,008 % SnO2, sowie eine weitere vermutete Ressource von 1.520.000 Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,263 % WO3, 0,008 % MoS2 und 0,005 % SnO2, wie unten dargestellt. Nachstehend ist außerdem eine Aufstellung des enthaltenen Metalls aufgeführt, die aus dem Ressourcenbericht 2013 entnommen wurde. Neben dem Lagerstättengebiet des Konzessionsgebiets gibt es innerhalb der Grenzen des Konzessionsgebiets mehrere weitere Gebiete mit identifizierten Zinn-, Wolfram- und Molybdänmineralisierungen, die sich noch nicht im Ressourcenstadium befinden. Technischer Bericht gemäß NI 43-101 zum Wolframprojekt Burnt Hill in Stanley Parish, York County, New Brunswick. Erstellt von Derrick Strickland, P.Geo., 26. Januar 2026.

Nexcel_030326_de_Prcom.001

Das in dieser Ressourcenaufstellung angegebene Metall beträgt nach Umrechnung der Metallverbindungen in enthaltene Metalläquivalente für die jeweiligen Metallverbindungen wie folgt:

(0,303 % WO3) (79,29 Gew.-% Wolfram) (2.205 Pfund/Tonne) (527.000 Tonnen) = 2,79

1.000.000

Mineralressourcen Wolfram Molybdän Zinn

Enthaltenes Metall (Millionen Pfund) (tausend Pfund) (tausend Pfund)

Tagebau Angedeutet 2,79 34,82 45,76

Unter Tage Angedeutet 6,19 130,46 192,867

Gesamt Angedeutet 8,99 162,91 244,64

Tagebau Vermutet 0,21 3,25 4,27

Unter Tage Vermutet 6,79 152,03 124,86

Gesamt Vermutet 6,99 160,70 131,98

Nexcel_030326_de_Prcom.002

Abbildung 1: Karte der an Burnt Hill angrenzenden Konzessionsgebiete

Qualifizierter Sachverständiger

Francis Newton, P.Geo., Berater des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft, verifiziert und genehmigt. Herr Newton ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Über Nexcel Metals Corp

Nexcel Metals Corp. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Mineralkonzessionsgebieten befasst. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf das Projekt Lac Ducharme in der Provinz Québec und das Projekt Burnt Hill in der Provinz New Brunswick.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Hugh Rogers

CEO

Für alle anderen Anfragen:

E-Mail: hughrogersinc@gmail.com

Telefon: (604) 250-6162

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Nexcel erwartet, glaubt oder vorhersieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen in Bezug auf die Exploration und Erschließung der Mineralkonzessionen des Unternehmens beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, die Nexcel aufgrund seiner Erfahrungen, seiner Wahrnehmung historischer Trends, der aktuellen Bedingungen, der erwarteten zukünftigen Entwicklungen und anderer Faktoren getroffen hat, die es unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Darüber hinaus beinhalten diese Aussagen erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu beitragen können, dass sich die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen, wobei einige davon außerhalb der Kontrolle von Nexcel liegen. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Nexcel nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Veröffentlichung zu revidieren oder zu aktualisieren oder sie zu überarbeiten, um das Eintreten zukünftiger unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

