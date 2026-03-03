IRW-News: Rock Tech Lithium Inc.: Von Guben nach Red Rock: Rock Tech und Siemens schließen strategische Partnerschaft zur Übertragung bewährter deutscher Lithium-Konverter-Expertise auf Kanadas nächstes strategisches Lithium-Konverter-Projekt

IRW-PRESS: Rock Tech Lithium Inc.: Von Guben nach Red Rock: Rock Tech und Siemens schließen strategische Partnerschaft zur Übertragung bewährter deutscher Lithium-Konverter-Expertise auf Kanadas nächstes strategisches Lithium-Konverter-Projekt

Von Guben nach Red Rock: Rock Tech und Siemens schließen strategische Partnerschaft zur Übertragung bewährter deutscher Lithium-Konverter-Expertise auf Kanadas nächstes strategisches Lithium-Konverter-Projekt im Rahmen der G7-Kooperation für kritische Rohstoffe

- Deutsche Lithium-Konverter-Expertise für Kanada: Auf der Grundlage der in Guben entwickelten Blaupause und in Zusammenarbeit mit Siemens wird der Red Rock Konverter die Zukunft digital gestützter Lithium-Konverteranlagen definieren.

- Mehrstufige strategische Partnerschaft: Die Kooperation umfasst die Integration der Digital-Twin-Technologie von Siemens sowie die Evaluierung weiterer Siemens-Lösungen, -Dienstleistungen und -Engineering-Unterstützung mit dem Ziel, Red Rock als Blaupause für künftige Konverter in Kanada und verbündeten Märkten zu positionieren.

- Red Rock als strategischer Beitrag zur G7-Lieferketten-Kooperation für kritische Rohstoffe: Die Partnerschaft stärkt die deutsch-kanadische Zusammenarbeit im Rahmen der G7-Agenda für kritische Rohstoffe und positioniert Red Rock als Referenzprojekt für eine resiliente, nachhaltige und skalierbare Lithiumkonvertierung.

Toronto, Kanada, 2. März 2026 - Rock Tech Lithium Inc. (Rock Tech) und Siemens Canada Ltd. (Siemens) geben bekannt, dass sie ein unverbindliches Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet haben, das die Grundlage für eine langfristige, mehrstufige strategische Partnerschaft zum Aufbau moderner Lithium-Konverterkapazitäten bildet. Die Unterzeichnung fand im Rahmen des Canadian Critical Minerals Forums statt, das von Natural Resources Canada (NRCan) während der Prospectors and Developers Association of Canada Trade Show and Convention (PDAC) ausgerichtet wurde - der weltweit führenden Konferenz für die Bergbau- und Rohstoffindustrie. Im Kern der Partnerschaft steht der Einsatz modernster Digitalisierungstechnologie von Siemens - insbesondere Digital-Twin-Lösungen - für die Entwicklung, den Bau und den Betrieb des geplanten Lithium-Konverters von Rock Tech in Red Rock, Ontario.

Die Partnerschaft überführt die strategische Kooperation zwischen Kanada und Deutschland im Bereich kritischer Rohstoffe in eine konkrete, praxisnahe Zusammenarbeit. Siemens bringt deutsche Industrie- und Digitalisierungsexpertise in ein kanadisches Leuchtturmprojekt ein, das auf dem vollständig genehmigten, baureif geplanten Konverter in Guben, Deutschland, basiert. Die öffentliche Unterzeichnung unterstreicht die strategische Bedeutung von Red Rock für Kanadas Bestrebungen, eine resiliente und souveräne Midstream-Kapazität für kritische Rohstoffe aufzubauen - und bekräftigt die breitere deutsch-kanadische Zusammenarbeit im Einklang mit den G7-Prioritäten für Lieferketten kritischer Rohstoffe. Die Parteien beabsichtigen, verfügbare Fördermöglichkeiten zur Unterstützung des Einsatzes der Digital-Twin-Technologie zu prüfen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83228/RockTech_030226_DE.001.jpeg

Bewährte Blaupause ermöglicht beschleunigte Umsetzung

Der Red Rock Konverter wird auf Basis der vollständig genehmigten und durchgeplanten Anlage in Guben, Deutschland, entwickelt. Durch die Übertragung dieser Blaupause nach Kanada können Entwicklungszeiträume verkürzt, technische Risiken minimiert und die Kapitaleffizienz gesteigert werden. Die Nutzung der in Guben abgeschlossenen Engineering- und Genehmigungsarbeiten reduziert das Umsetzungsrisiko erheblich und unterstützt einen effizienteren Weg zur finalen Investitionsentscheidung in Kanada. Die geplante Produktionskapazität von bis zu 32.000 Tonnen LCE pro Jahr würde ausreichen, um jährlich bis zu 900.000 Elektrofahrzeuge zu versorgen.

Red Rock wird Ontarios erste Lithium-Konverteranlage und ist ein Schlüsselprojekt in Kanadas Bestrebungen, schnell eine inländische Verarbeitungskapazität für kritische Rohstoffe aufzubauen", sagt Mirco Wojnarowicz, CEO von Rock Tech Lithium. Zusammen mit unserem Georgia Lake Minenprojekt schaffen wir eine vollständig vertikal integrierte Lieferkette vom Gestein bis zum batterietauglichen Lithium. Ein Korridor für kritische Rohstoffe - vollständig in Ontario."

Parlamentarischer Staatssekretär Stefan Rouenhoff betont: Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie begrüßt die Vertiefung der Geschäftsbeziehungen zwischen Rock Tech Lithium und Siemens Canada ausdrücklich. In einer Zeit, in der sichere und nachhaltige Lieferketten für kritische Rohstoffe von strategischer Bedeutung sind, sendet diese Partnerschaft ein starkes Signal für den weiteren Ausbau der deutsch-kanadischen Zusammenarbeit."

Digital Twin optimiert Effizienz und Nachhaltigkeit

Die Zusammenarbeit mit Siemens sieht den Einsatz der Digital-Twin-Technologie über den gesamten Projektlebenszyklus vor: von der Machbarkeitsstudie über Engineering und Bau bis hin zum Betrieb. Durch die virtuelle, datengestützte Modellierung von Prozessen, Energieflüssen und Materialströmen kann Rock Tech Design, Effizienz, Emissionen und Betriebszuverlässigkeit optimieren und validieren, bevor Kapital eingesetzt wird. Unsere Partnerschaft mit Rock Tech basiert auf dem gemeinsamen Engagement für den Aufbau einer stärkeren und resilienteren inländischen Verarbeitungskapazität für kritische Rohstoffe", sagt Faisal Kazi, CEO von Siemens Canada. Durch den Einsatz unserer Digital-Twin- und industriellen Digitalisierungstechnologien unterstützen wir die Entwicklung der Lithiumkonvertierung in Ontario, die letztlich dazu beitragen kann, stärkere Batterie-Lieferketten innerhalb der G7 aufzubauen. Diese Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Organisationen - die beide in Kanada und in Deutschland zu Hause sind - unterstreicht unsere gemeinsame Vision für Energiesicherheit, industrielle Wettbewerbsfähigkeit, sauberes Wachstum und die Schaffung einer Blaupause für Anlagen der nächsten Generation weltweit."

Strategische Relevanz für Kanada und die G7

Mit der Midstream-Lithiumverarbeitung schließt das Projekt eine kritische Lücke in der nordamerikanischen Batterie-Wertschöpfungskette. Rock Tech und Siemens teilen das Ziel, Red Rock als strategisches Projekt innerhalb der G7 Critical Minerals Production Alliance zu etablieren. Die Partnerschaft soll als Referenzmodell für weitere industrielle Vorhaben im Bereich kritischer Rohstoffe dienen und damit zur Stärkung der Versorgungssicherheit in den G7-Staaten beitragen.

Diese zweite Runde von Partnerschaften und strategischen Investitionen im Rahmen der Critical Minerals Production Alliance zeigt, wie Kanada und unsere G7-Verbündeten vom Ankündigen ins Handeln kommen. Kanada, unsere Industrie und unsere Partner investieren echtes Kapital in die sicheren und nachhaltigen Lieferketten für kritische Rohstoffe, auf die unsere Volkswirtschaften und Verteidigungsindustrien angewiesen sind", sagte der ehrenwerte Tim Hodgson, Minister für Energie und natürliche Ressourcen. Indem wir mit Unternehmen wie Rock Tech Lithium und Siemens zusammenarbeiten, tragen wir dazu bei, die Rohstoffe zu liefern, die die Welt braucht, sowie den Wohlstand und die Sicherheit zu gewährleisten, die die Kanadier verdienen."

Langfristige Partnerschaft mit Wachstumspotenzial

Die Kooperation ist in mehrere Phasen strukturiert und konzentriert sich zunächst auf den Einsatz der Digital-Twin-Technologie im Engineering und in der Machbarkeitsstudie. Mittelfristig evaluieren die Parteien weitere Siemens-Lösungen, -Dienstleistungen und -Engineering-Unterstützung für den Red Rock Konverter sowie die mögliche Ausweitung der Kooperation auf weitere Projekte in G7-Mitgliedsstaaten. Gemeinsame Anträge auf öffentliche Förderung werden bei NRCan, der Regierung von Ontario und über deutsch-kanadische Kooperationsprogramme verfolgt.

Über Rock Tech Lithium

Rock Tech ermöglicht das Batteriezeitalter, indem das Unternehmen Europas und Nordamerikas Batterieindustrie unabhängiger und wettbewerbsfähiger macht. Ziel ist es, die Versorgung mit hochwertigem, lokal produziertem Lithium sicherzustellen - für eine resiliente, nachhaltige und transparente Wertschöpfungskette von der Mine bis zum Batteriegrundstoff.

Rock Tech setzt auf verantwortungsvolle Rohstoffgewinnung, moderne und bewährte Technologien sowie einen klaren Fokus auf Kreislaufwirtschaft. Die Lithiumhydroxidkonverter-Projekte in Guben (Deutschland, 24.000 Tonnen LHM p.a.) und Ontario (Kanada, bis zu 32.000 Tonnen LCE p.a.) bilden die Grundlage für eine stabile und regionale Versorgung der Batterie- und Automobilindustrie. Der Konverter in Guben ist als strategisches Projekt im Rahmen des EU Critical Raw Materials Act anerkannt.

Die Rohstoffe für die Konverterprojekte stammen ausschließlich von nachweislich ESG-konformen Lieferanten. In Kanada setzt Rock Tech unter anderem auf das unternehmenseigene Georgia-Lake-Projekt, das eine stabile und nachhaltige Versorgung für den nordamerikanischen Markt sicherstellt und in enger Partnerschaft mit den lokalen indigenen Gemeinschaften entwickelt wird. Durch die Integration von recycelten Materialien soll der lokale Batteriekreislauf geschlossen werden.

Mit seinen Anlagen leistet Rock Tech einen zentralen Beitrag zur Rohstoffsouveränität und zur Erreichung der Klimaziele. Das Unternehmen arbeitet partnerschaftlich mit Industrie, Politik und Gesellschaft zusammen und setzt auf offene Kommunikation und höchste Umweltstandards.

