IRW-News: Vidac Pharma Holding PLC: Vidac Pharma präsentiert Fall von Compassionate Use bei pädiatrischem Hirntumor auf dem Eilat-Symposium über pädiatrischen Krebs

London, UK, 3. März 2026 - Vidac Pharma Holdings Plc. (XETRA: T9G | ISIN: GB00BM9XQ619 | WKN: A3DTUQ) gibt bekannt, dass das Unternehmen auf dem Eilat-Symposium über pädiatrischen Krebs Ergebnisse aus einem Fall von Compassionate Use (Härtefallregelung) mit seinem führenden Wirkstoffkandidaten VDA-1102 vorgestellt hat.

Der Fall betraf ein vierjähriges Mädchen, bei dem ein rezidivierendes Ependymom diagnostiziert wurde und das vor einer dritten Gehirnoperation stand. Eine spezifische Formulierung von VDA-1102 wurde im Rahmen des Compassionate Use vor der Operation verabreicht und nach der Operation einen Monat lang fortgesetzt, mit dem Ziel, den hyper-glykolytischen Stoffwechsel des Tumors zu stabilisieren und die Mikroumgebung des Tumors vor den anschließenden chirurgischen und strahlentherapeutischen Interventionen zu modulieren.

Die Behandlung bestand aus einer täglichen subkutanen Verabreichung in einer Dosis von etwa 10 mg/kg Körpergewicht. Die Patientin unterzog sich anschließend der Operation und der Strahlentherapie, die beide als erfolgreich gemeldet wurden.

Die auf dem Symposium präsentierten Daten deuteten auf eine Stabilisierung der Stoffwechselmarker, einschließlich der Laktat- und Laktatdehydrogenase-Werte (LDH), während der Behandlung hin. Die Analyse des entnommenen Tumorgewebes ergab messbare Spiegel von VDA-1102 (ca. 100 ng/g), und die Plasmaanalyse zeigte nachweisbare Spiegel der Verbindung für mehr als 12 Stunden nach der Verabreichung.

Die Patientin, die jetzt sechs Jahre alt ist, weist Berichten zufolge eine signifikant verbesserte Lebensqualität auf, ohne dass kognitive Beeinträchtigungen beobachtet wurden. Die auf der Konferenz geteilten Beobachtungen legten nahe, dass die metabolische Stabilisierung den gesamten therapeutischen Verlauf unterstützt haben könnte.

Während des Symposiums hob Prof. Cyril Cohen von der Bar-Ilan-Universität die biochemische Bedeutung der Hexokinase-2 (HK2) im Krebsstoffwechsel hervor und verstärkte damit die wachsende wissenschaftliche Anerkennung von HK2 als zentraler Treiber der Tumorprogression. Internationale Experten auf dem Treffen betonten die Bedeutung der gezielten Beeinflussung der Tumormikroumgebung, insbesondere bei Hirntumoren, wo eine anhaltend hyperglykämische Umgebung zur Krankheitsentwicklung und Therapieresistenz beiträgt.

VDA-1102 ist darauf ausgelegt, den metabolischen Checkpoint Hexokinase-2 anzusteuern, der in Krebszellen überexpariert und fehl lokalisiert ist. Durch die Dissoziation von HK2 von der Mitochondrienmembran soll die Verbindung die krebsspezifische Hyperglykolyse unterbrechen, apoptotische Signalwege wiederherstellen und die Mikroumgebung des Tumors renormalisieren.

Dr. Max Herzberg, Chairman und Chief Executive Officer von Vidac Pharma, erklärte: Wir sind ermutigt, die zunehmende wissenschaftliche Anerkennung der zentralen Rolle von HK2 in der Krebsbiologie zu sehen. Viele Jahre lang konzentrierte sich die Forschung überwiegend auf HK1. Heute wächst das Verständnis, dass die Überexpression von HK2 in Krebszellen eine entscheidende Rolle bei der Blockierung der Apoptose und der Förderung der Hyperglykolyse spielt. Durch die Dissoziation von HK2 von den Mitochondrien sind unsere Wirkstoffkandidaten darauf ausgelegt, diesen pathologischen Prozess umzukehren und den Zellstoffwechsel zu renormalisieren.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass sich dieser Bericht auf einen einzelnen Fall von Compassionate Use bezieht. Weitere klinische Untersuchungen werden erforderlich sein, um die Sicherheit und Wirksamkeit in kontrollierten klinischen Studien mit größeren Patientenpopulationen zu bewerten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zu klinischen Entwicklungsplänen, Studienzielen, Regulierungswegen und potenziellen zukünftigen Studien. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten umfassen unter anderem Ergebnisse klinischer Studien, Patientenrekrutierung, regulatorische Überprüfungs- und Genehmigungsprozesse, Angelegenheiten des geistigen Eigentums, Finanzierungsbedarf und allgemeine Marktbedingungen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, außer dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Kontakt für weitere Informationen:

Vidac Pharma Holdings Plc

Dr. Max Herzberg

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

Vereinigtes Königreich

https://www.vidacpharma.com

investors@vidacpharma.com

Über Vidac Pharma

Vidac Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung und Entwicklung von erstklassigen (First-in-Class) Medikamenten für onkologische und onko-dermatologische Erkrankungen widmet. Das Unternehmen entwickelt therapeutische Kandidaten, die darauf ausgelegt sind, die hyper-glykolytische Tumormikroumgebung zu modifizieren, indem sie die Überexpression und Fehl lokalisierung des metabolischen Checkpoints Hexokinase-2 (HK2) in Krebszellen ins Visier nehmen, mit dem Ziel, den Zellstoffwechsel zu renormalisieren und selektiv den programmierten Zelltod herbeizuführen, ohne das umgebende normale Gewebe zu beeinträchtigen. Der führende Wirkstoffkandidat von Vidac, VDA-1102, hat bereits in klinischen Studien bei aktinischer Keratose (AK) und kutanem T-Zell-Lymphom (CTCL) Wirksamkeit gezeigt.

