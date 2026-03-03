Kühne+Nagel verdient ein Viertel weniger

Der Logistikkonzern Kühne+Nagel hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinneinbruch verbucht. Der Reingewinn fiel 2025 um 25 Prozent auf 925 Millionen Franken, ‌wie das Schweizer Unternehmen am Dienstag mitteilte. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sank um 17 Prozent ⁠auf ⁠1,38 Milliarden Franken, während der Nettoumsatz um ein Prozent auf 24,48 Milliarden Franken schrumpfte. Kühne+Nagel habe jedoch seine weltweite Spitzenposition bei See- und Luftfrachtvolumen beibehalten und im Luftfrachtgeschäft Marktanteile ‌gewonnen.

Analysten hatten einer vom ‌Unternehmen selbst erhobenen Umfrage zufolge 2025 mit einem Umsatz von 24,7 Milliarden Franken, einem Betriebsergebnis ⁠von 1,31 Milliarden Franken und einem Nettogewinn von ‌916 Millionen Franken gerechnet. ⁠Die Aktionäre sollen eine Dividende von 6,00 Franken je Aktie erhalten.

Kühne+Nagel teilte weiter mit, im vierten Quartal ein Kostensenkungsprogramm mit ‌einem Zielvolumen von ⁠über 200 Millionen Franken gestartet ⁠zu haben. Der Konzern verspricht sich durch den verstärkten Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) ab 2027 deutliche Effizienzsteigerungen. Für 2026 peilt der Logistikriese ein bereinigtes Ebit zwischen 1,2 und 1,4 Milliarden Franken an.