Melania Trump führt Vorsitz im UN-Sicherheitsrat - Schwere Vorwürfe des Iran

Washington, 02. ⁠Mrz (Reuters) - Als erste Ehefrau eines amtierenden Staatschefs hat US-First-Lady Melania Trump am Montag den Vorsitz bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats geführt.

Bei dem Treffen in New York ging es um den Schutz von ‌Kindern und Bildung in Konfliktgebieten. "Die USA stehen an der Seite aller Kinder auf der ganzen Welt", erklärte sie in ⁠einem Schreiben ⁠an den Rat. "Ich hoffe, dass der Frieden bald bei euch einkehrt." Die Sitzung fand zwei Tage nach gemeinsamen Angriffen der USA und Israels auf den Iran statt.

Überschattet wurde der Auftritt von Vorwürfen aus Teheran. Der Iran macht die ‌USA und Israel für einen Luftangriff auf ‌eine Mädchenschule in der südiranischen Stadt Minab am Samstag verantwortlich, bei dem nach Angaben des iranischen UN-Botschafters Amir Saeid Iravani 165 ⁠Schülerinnen getötet wurden. Iravani nannte die Einberufung des Treffens durch ‌die USA "zutiefst beschämend und heuchlerisch", während ⁠iranische Schulen bombardiert würden. US-Außenminister Marco Rubio wies die Vorwürfe zurück und erklärte, die USA würden niemals gezielt eine Schule angreifen. Die Angaben ließen sich zunächst ‌nicht unabhängig überprüfen.

Die First Lady ⁠hat sich während der Amtszeiten ⁠ihres Mannes, US-Präsident Donald Trump, weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie tritt jedoch immer wieder für die Belange von Kindern ein. So wandte sie sich im Jahr 2025 in einem Brief an den russischen Präsidenten Wladimir Putin und forderte die Rückkehr ukrainischer Kinder, die während des Krieges nach Russland verschleppt worden waren.

