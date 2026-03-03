Nahost-Konflikt schürt Inflationsangst - Anleihen unter Druck

London, 03. ⁠Mrz (Reuters) - Die Furcht vor einer neuen Inflationswelle infolge des Nahost-Konflikts hat zu einem Ausverkauf an den Anleihemärkten geführt.

Im Gegenzug zogen die Renditen von Staatsanleihen in Deutschland, den USA und Großbritannien an. Der Luftkrieg im Nahen Osten trieb am Dienstag die Ölpreise weiter in die Höhe und schürte ‌damit Inflationsängste.

Im Euroraum rechneten Händler inzwischen mit einer geringen Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) bis Jahresende. Zuvor hatten sie noch eine Wahrscheinlichkeit von rund 40 Prozent ⁠für eine Zinssenkung ⁠eingepreist. Ein längerer Krieg im Nahen Osten kann nach den Worten von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane die Inflation in der Euro-Zone anheizen und die Wirtschaft ausbremsen.

Die Rendite der zinssensiblen zweijährigen deutschen Bundesanleihe stieg um fast acht Basispunkte auf 2,16 Prozent. Seit Wochenstart legte sie um 15 Basispunkte zu und steuerte damit auf den größten Zwei-Tages-Anstieg seit zehn Monaten ‌zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe kletterte um sechs Basispunkte ‌auf 2,76 Prozent. Auch in Großbritannien und den USA zogen die Renditen an.

"Die EZB wird die unmittelbaren Auswirkungen außer Acht lassen, aber die anhaltenden höheren Preise sind entscheidend", konstatierte Kenneth Broux, ⁠Analyst bei der Societe Generale. Wenn die Inflationseffekte in einer zweiten Runde auch die Löhne ‌antreiben, könne dies EZB-Präsidentin Christine Lagarde vor eine ⁠schwierige Entscheidung stellen und möglicherweise eine Zinserhöhung erforderlich machen.

Europa ist auf Öl- und Gas-Importe angewiesen. Rohöl der Sorte Brent verteuerte sich um sechs Prozent auf bis zu 82,37 Dollar je Barrel. Der europäische Gaspreis-Future kletterte um ein Drittel auf ‌57,36 Euro je Megawattstunde. Eine Analyse der ⁠EZB vom Dezember kam zum Ergebnis, dass ⁠ein dauerhafter Ölpreisanstieg in dieser Größenordnung die Inflation um 0,5 Prozentpunkte anheben und das Wachstum um 0,1 Prozentpunkte senken könnte.

Die Inflation im Euroraum hat bereits vor dem Ende Februar ausgebrochenen Nahost-Krieg überraschend angezogen. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im vorigen Monat um durchschnittlich 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Dienstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Experten hatten für Februar mit einer Stabilisierung auf dem Vormonatsniveau von 1,7 Prozent gerechnet. Damit liegt die Inflation im Euroraum aber weiter unter dem ⁠Zwei-Prozent-Ziel der Notenbank.

(Bericht von Alun John, geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)