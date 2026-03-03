Neue Angriffswelle Israels in Teheran

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Rüstung
Artikel teilen:

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben eine großangelegte Angriffsserie in der iranischen Hauptstadt Teheran begonnen. Ziel der Luftangriffe sei Infrastruktur der iranischen Führung, hieß es in einer Mitteilung der Armee. Einwohner der Stadt berichteten von heftigen Explosionen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt./le/DP/stw

Das könnte dich auch interessieren

Dax eröffnet schwächer
Iran-Konflikt weitet sich aus - Hisbollah greift Israel angestern, 06:35 Uhr · dpa-AFX
Iran-Konflikt weitet sich aus - Hisbollah greift Israel an
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Checkheute, 14:45 Uhr · onvista
Abwarten oder nachkaufen?
So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirkengestern, 12:32 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 01.03.2026
Trotz neuer Risiken: Der März bringt Chancen auf steigende Kurse01. März · onvista
Alle Premium-News