Norwegen: Nahost-Konflikt könnte EU-Debatte über russisches Gas neu entfachen

Oslo, 03. ⁠Mrz (Reuters) - Der eskalierende Nahost-Konflikt könnte nach den Worten des norwegischen Energieministers Terje Aasland die Debatte über ein Verbot russischer Gasimporte in der Europäischen Union neu entfachen. "Die EU hat ‌sehr deutlich gemacht, dass sie von russischem Öl und Gas unabhängig werden will", sagte Aasland am Dienstag auf ⁠einer ⁠Konferenz in Oslo. "Aber die Ereignisse der letzten drei, vier Tage haben die Lage erschwert."

Die europäischen Gaspreise sind in dieser Woche um 75 Prozent auf Mehrjahreshochs gestiegen, da die militärischen Auseinandersetzungen im und um den Iran die Gasexporte ‌aus der Golfregion beeinträchtigen. Der wichtige ‌Exporteur von Flüssigerdgas (LNG), Katar, hatte am Montag seine Produktion eingestellt.

"Angesichts der geopolitischen Lage, die wir jetzt sehen, glaube ich, ⁠dass die Debatte wieder aufleben wird", sagte Aasland weiter. ‌Die EU-Staaten hatten erst im ⁠vergangenen Monat einem Verbot von Gasimporten aus Russland bis Ende 2027 endgültig zugestimmt. Grund ist der anhaltende russische Krieg gegen die Ukraine. Norwegen ist der ‌größte Gasproduzent Europas und ⁠deckt rund 30 Prozent des ⁠Bedarfs des Kontinents.

Ein hochrangiger Vertreter der iranischen Revolutionsgarden hatte am Montag erklärt, der Iran werde auf jedes Schiff schießen, das versuche, die Straße von Hormus am südlichen Ende des Golfs zu passieren. Auch Tanker aus Katar nutzen diese Route. Das Emirat produziert etwa 20 Prozent des weltweiten Angebots an Flüssigerdgas (LNG).

