Occidental Petroleum - Doppelboden: Trendwende geglückt!

HSBC · Uhr
HSBC Daily Trading

Doppelboden: Trendwende geglückt!

Die Occidental-Aktie scheint zuletzt die Kurve bekommen zu haben. So definieren die beiden Tiefpunkte bei 34,79/38,80 USD einen klassischen Doppelboden. Der Spurt über die Nackenlinie dieser Trendwendeformation bei knapp 50 USD schließt nun die charttechnische Wende zum Besseren ab. Das jüngste Aufwärtsgap im Tagesbereich (47,43 USD zu 49,62 USD) unterstreicht aktuell die Ambitionen der Bullen. In die gleiche Kerbe schlägt die Umsatzentwicklung, denn das Volumen untermauert den laufenden Gezeitenwandel (siehe OBV-Indikator). Besonders spannend ist aktuell vor allem der Blick auf die langfristigen Indikatoren. Hervorheben möchten wir in diesem Zusammenhang das neue Kaufsignal seitens des Monats-MACD sowie die Bodenbildung im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy. Aus der Höhe des diskutierten Doppelbodens ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotential von gut 10 USD. Auf dem Weg in diese Region definieren die horizontalen Barrieren bei rund 56 USD ein wichtiges Etappenziel. Um den ausgebildeten Doppelboden nicht zu negieren, sollte die Occidental-Aktie in Zukunft nicht mehr unter die Nackenlinie der Formation bei rund 50 USD zurückfallen.

Occidental Petroleum (Weekly)

Chart Occidental Petroleum
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Occidental Petroleum

Chart Occidental Petroleum
Quelle: LSEG, tradesignal²



Occidental Petroleum

