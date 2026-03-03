Österreichs Wirtschaftsminister sieht Ukraine-Wiederaufbau als Wachstumsmotor

Wien, 03. ⁠Mrz (Reuters) - Österreichs Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) will die Beteiligung heimischer Unternehmen am Wiederaufbau der Ukraine ausweiten und sieht darin eine historische Chance. Das Projekt mit einem geschätzten Volumen von 587 Milliarden Dollar sei eines der größten Wirtschaftsvorhaben Europas der vergangenen Jahrzehnte, ‌sagte Hattmannsdorfer am Dienstag vor einer Reise nach Kiew. Ziel sei es, ein neues Rahmenabkommen zu unterzeichnen, das bürokratische Hürden abbaut und Projekte schneller genehmigt. ⁠Der bisherige ⁠Vertrag aus dem Jahr 2022 habe sich als zu starr erwiesen.

Hattmannsdorfer verwies auf die bereits starke Präsenz der heimischen Wirtschaft: Rund 1000 österreichische Unternehmen unterhielten Geschäftsbeziehungen zur Ukraine, 200 seien mit Niederlassungen vor Ort vertreten. Vor dem Krieg sei Österreich mit einem Investitionsvolumen von einer Milliarde Dollar der sechstgrößte Direktinvestor ‌gewesen. Diese Position soll nun ausgebaut werden. Der ‌Fokus liege dabei geografisch auf den Regionen Kiew und Lemberg sowie inhaltlich auf den Sektoren Energie, Infrastruktur, Wohnbau und Landwirtschaft. "Wir wollen in der Ukraine nicht einen Catch-all-Ansatz verfolgen, ⁠sondern gezielt jene Märkte bearbeiten, wo wir uns Potenzial erhoffen", erklärte der Minister. ‌Im Jahr 2025 habe Österreich erstmals seit ⁠über zehn Jahren wieder einen Handelsbilanzüberschuss mit der Ukraine erzielt.

Der Regierungskoordinator für den Wiederaufbau, Wolfgang Anzengruber, bezifferte das erwartete Exportvolumen für das Gesamtjahr auf 700 Millionen Euro. Anzengruber betonte zudem den strukturellen Wandel der ‌Wirtschaftsbeziehungen. Bislang dominiere das Produktgeschäft, nun ⁠komme jedoch die Zeit komplexer Großprojekte. "Gerade ⁠in diesen beiden Bereichen können wir mit der Kompetenz der österreichischen Firmen sehr viel beitragen", sagte der Manager mit Blick auf Energie und Infrastruktur. Dies erfordere jedoch verstärkt internationale Zusammenarbeit in Konsortien. Anzengruber reist bereits am Dienstag mit einer Wirtschaftsdelegation nach Kiew. Hattmannsdorfer wird wegen der Einberufung des Nationalen Sicherheitsrates zur Lage im Iran erst am Mittwochabend folgen. Neben dem Ukraine-Wiederaufbau nannte der Minister die europäische Aufrüstung und das Infrastrukturprogramm in Deutschland als ⁠weitere externe Wachstumsimpulse.

