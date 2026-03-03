Original-Research: Alzchem Group AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Alzchem Group AG - von Montega AG 03.03.2026 / 11:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Alzchem Group AG Unternehmen: Alzchem Group AG ISIN: DE000A2YNT30 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 03.03.2026 Kursziel: 175,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA FY 2025: Geringeres Wachstum aber höhere Marge Alzchem hat am vergangenen Freitag den Geschäftsbericht 2025 vorgelegt. Obgleich der Jahresabschluss ergebnisseitig die Erwartungen erfüllte, dürfte der Ausblick für 2026 ff. zu einer leichten Revision der hohen Markterwartungen an das Umsatzwachstum führen, während die operative Marge noch stärker als erwartet zunehmen sollte. [Tabelle] Umsatzanteil Specialty nun über zwei Drittel: Auch in Q4 erzielte Alzchem im Segment Speciality ein sowohl volumen- als auch preisgetriebenes Wachstum um 9,2% yoy auf 97,2 Mio. EUR. Neben den erweiterten Kapazitäten beim Erfolgsprodukt Kreatin trug hierzu laut Unternehmen auch ein Aufwärtstrend bei deutschen und europäischen Chemiekunden im Bereich Custom Manufacturing bei. Demgegenüber ging der Umsatz im Segment Basics & Intermediates in Q4 vor allem aufgrund einer schwachen Nachfrage aus dem Stahlsektor nochmals deutlich um 20,0% yoy auf 33,5 Mio. EUR zurück. In Summe rangierte der Konzernerlös im Gesamtjahr mit 562,1 Mio. EUR (+1,4% yoy) etwas unter den Erwartungen (Konsens: 574,8 Mio. EUR; Guidance: ca. 580 Mio. EUR). Die Bedeutung des für die Equity Story maßgeblichen Specialty-Segments nahm indes weiter auf mittlerweile rund 67% der Umsätze zu. Margenerwartungen übertroffen: Die Dynamik bei den Spezialitäten verhalf Alzchem in Q4 zu einer operativen Rekordmarge von 22,1%. Auf Gesamtjahressicht verzeichnete das EBITDA einen deutlich überproportionalen Anstieg auf 116,5 Mio. EUR (+10,6% yoy) und erfüllte die Erwartungen vollends (MONe: 116,6 Mio. EUR; Konsens: 115,5 Mio. EUR). Auch fiel der Free Cashflow trotz eines geplanten Vorratsaufbaus im Zusammenhang mit der Carbidofen-Wartung sowie der signifikant höheren CAPEX i.H.v. 97,8 Mio. EUR (Vj.: 43,1 Mio. EUR) erwartungsgemäß deutlich positiv aus und lag mit 40,1 Mio. EUR auf Höhe unserer Prognose (MONe: 41,6 Mio. EUR). Gleiches gilt für den Dividendenvorschlag von 2,10 EUR (HV am 5. Mai). Wachstumsdynamik leicht geringer als erwartet: Für 2026 avisiert der Vorstand einen Konzernerlös von rund 600 Mio. EUR (Konsens: 618,8 Mio. EUR) und ein EBITDA von rund 126 Mio. EUR (Konsens: 127,6 Mio. EUR), was zusammengenommen für eine besser als erwartete Margenentwicklung spricht, zumal laut CFO kurzfristig die Ofen-Sanierung mit ca. 10-15 Mio. einmalig das Jahr 2026 belastet. Während bei Specialty Chemicals insb. aus den Bereichen Human Nutrition und Defense mit zusätzlichen Impulsen zu rechnen ist, dürfte sich das Segment Basics & Intermediates auf dem Vorjahresniveau stabilisieren. Des Weiteren sollte sich der FCF nach Aussage des CFOs im Earnings Call mindestens ausgeglichen darstellen. Aus den neuen Kapazitäten bei Kreatin und Nitroguanidin ist in 2026 mit ersten Impulsen und ab 2027 mit einer deutlichen Wachstumsbeschleunigung 'im unteren zweistelligen Prozentbereich' zu rechnen. Fazit: Alzchem reiht ein Rekordjahr an das nächste und vollzieht eine eindrucksvolle Margenexpansion. Zwar passen wir unsere Erwartung an das Wachstumstempo moderat nach unten an, setzen die Prognose hinsichtlich der Profitabilität aber herauf und bekräftigen das Rating 'Kaufen' sowie das Kursziel von 175,00 EUR. 