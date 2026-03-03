Original-Research: Alzchem Group AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX
Original-Research: Alzchem Group AG - von Montega AG

03.03.2026 / 11:00 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Alzchem Group AG

     Unternehmen:               Alzchem Group AG
     ISIN:                      DE000A2YNT30

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      03.03.2026
     Kursziel:                  175,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

FY 2025: Geringeres Wachstum aber höhere Marge

Alzchem hat am vergangenen Freitag den Geschäftsbericht 2025 vorgelegt.
Obgleich der Jahresabschluss ergebnisseitig die Erwartungen erfüllte, dürfte
der Ausblick für 2026 ff. zu einer leichten Revision der hohen
Markterwartungen an das Umsatzwachstum führen, während die operative Marge
noch stärker als erwartet zunehmen sollte.

[Tabelle]

Umsatzanteil Specialty nun über zwei Drittel: Auch in Q4 erzielte Alzchem im
Segment Speciality ein sowohl volumen- als auch preisgetriebenes Wachstum um
9,2% yoy auf 97,2 Mio. EUR. Neben den erweiterten Kapazitäten beim
Erfolgsprodukt Kreatin trug hierzu laut Unternehmen auch ein Aufwärtstrend
bei deutschen und europäischen Chemiekunden im Bereich Custom Manufacturing
bei. Demgegenüber ging der Umsatz im Segment Basics & Intermediates in Q4
vor allem aufgrund einer schwachen Nachfrage aus dem Stahlsektor nochmals
deutlich um 20,0% yoy auf 33,5 Mio. EUR zurück. In Summe rangierte der
Konzernerlös im Gesamtjahr mit 562,1 Mio. EUR (+1,4% yoy) etwas unter den
Erwartungen (Konsens: 574,8 Mio. EUR; Guidance: ca. 580 Mio. EUR). Die
Bedeutung des für die Equity Story maßgeblichen Specialty-Segments nahm
indes weiter auf mittlerweile rund 67% der Umsätze zu.

Margenerwartungen übertroffen: Die Dynamik bei den Spezialitäten verhalf
Alzchem in Q4 zu einer operativen Rekordmarge von 22,1%. Auf
Gesamtjahressicht verzeichnete das EBITDA einen deutlich überproportionalen
Anstieg auf 116,5 Mio. EUR (+10,6% yoy) und erfüllte die Erwartungen
vollends (MONe: 116,6 Mio. EUR; Konsens: 115,5 Mio. EUR). Auch fiel der Free
Cashflow trotz eines geplanten Vorratsaufbaus im Zusammenhang mit der
Carbidofen-Wartung sowie der signifikant höheren CAPEX i.H.v. 97,8 Mio. EUR
(Vj.: 43,1 Mio. EUR) erwartungsgemäß deutlich positiv aus und lag mit 40,1
Mio. EUR auf Höhe unserer Prognose (MONe: 41,6 Mio. EUR). Gleiches gilt für
den Dividendenvorschlag von 2,10 EUR (HV am 5. Mai).

Wachstumsdynamik leicht geringer als erwartet: Für 2026 avisiert der
Vorstand einen Konzernerlös von rund 600 Mio. EUR (Konsens: 618,8 Mio. EUR)
und ein EBITDA von rund 126 Mio. EUR (Konsens: 127,6 Mio. EUR), was
zusammengenommen für eine besser als erwartete Margenentwicklung spricht,
zumal laut CFO kurzfristig die Ofen-Sanierung mit ca. 10-15 Mio. einmalig
das Jahr 2026 belastet. Während bei Specialty Chemicals insb. aus den
Bereichen Human Nutrition und Defense mit zusätzlichen Impulsen zu rechnen
ist, dürfte sich das Segment Basics & Intermediates auf dem Vorjahresniveau
stabilisieren. Des Weiteren sollte sich der FCF nach Aussage des CFOs im
Earnings Call mindestens ausgeglichen darstellen. Aus den neuen Kapazitäten
bei Kreatin und Nitroguanidin ist in 2026 mit ersten Impulsen und ab 2027
mit einer deutlichen Wachstumsbeschleunigung 'im unteren zweistelligen
Prozentbereich' zu rechnen.

Fazit: Alzchem reiht ein Rekordjahr an das nächste und vollzieht eine
eindrucksvolle Margenexpansion. Zwar passen wir unsere Erwartung an das
Wachstumstempo moderat nach unten an, setzen die Prognose hinsichtlich der
Profitabilität aber herauf und bekräftigen das Rating 'Kaufen' sowie das
Kursziel von 175,00 EUR.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=5f9dd0fd424da34034fa9fa3f7863ad9

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

2284600 03.03.2026 CET/CEST

Alzchem Group AG

